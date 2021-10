I libri sono dei confidenti, degli amici fidati, dei compagni di avventura. Un’opera, infatti, può farci compagnia per un giorno, una settimana, un mese o addirittura per anni. Alcune persone sottovalutano l’importanza e la bellezza unica della lettura e non sanno cosa si perdono. Aprire un romanzo, un giallo o un saggio e farsi trasportare da ciò che leggiamo, è un’esperienza meravigliosa. Entrare in contatto con lo scrittore, infatti, può aprirci la mente e porci di fronte nuovi punti di vista, su cui forse non avevamo riflettuto. E a questo servono i libri. Ad aprire i nostri orizzonti, a farci vedere le cose da una nuova prospettiva e in modo più ampio e consapevole. Ma, proprio per la loro importanza, dovremmo provare a leggerne il maggior numero nel corso della nostra vita, portando avanti, soprattutto, una selezione accurata.

Questo libro avvincente ci aprirà nuove porte e ci lancerà verso nuovi orizzonti coinvolgendoci come mai prima

Di libri meravigliosi ce ne sono davvero tantissimi. Proprio per questo motivo la scelta può essere ardua, ma non impossibile. Per aiutare coloro che non sono esperti in materia o che non sanno quale sia il libro migliore da leggere in questo periodo, abbiamo creato una piccola lista che potrebbe certamente rivelarsi utile. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, abbiamo consigliato 5 libri nello specifico perfetti per accompagnarci quando stiamo per andare a dormire. Oppure, in un altro articolo, abbiamo evidenziato la bellezza di una storia raccontata in modo magistrale. Oggi continuiamo su questa linea, rendendo più ampia la lista e aggiungendo una trama davvero interessante e coinvolgente.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Vita ordinaria di una donna di strada, il racconto di Maria Pia Ammirati che non possiamo assolutamente perderci

Ci troviamo in una campagna a nord di Bucarest, in Romania ed è proprio qui che incontriamo l’incantevole Nadia, una sedicenne con una vita tutt’altro che comune per molti di noi. Così inizia “Vita ordinaria di una donna di strada”, libro in cui la Ammirati ci permette di approfondire il tema della prostituzione, di capire come funziona e, soprattutto, di empatizzare con coloro che vivono questa realtà. Nadia viene ripudiata dalla famiglia fredda e severa che l’ha cresciuta, e lei inizia a trovare la sua routine proprio per strada, a Bucarest. Seguendo gli avvenimenti che le accadono, abbiamo la possibilità di guardare cosa succede realmente a delle giovani donne che vengono messe per strada.

E non ci fermiamo in Romania ma, seguendo la protagonista, andremo prima in Repubblica Ceca e poi in Germania. Perciò, ora lo sappiamo. Questo libro avvincente ci aprirà nuove porte e ci lancerà verso nuovi orizzonti coinvolgendoci come mai prima.

Approfondimento

I 2 romanzi che hanno fatto la storia e che è impossibile non leggere