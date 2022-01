Dopo il successo di Spider Man anche il 2022 sarà un anno incredibile per i cinefumetti

Ormai anche chi vive in una caverna sa cosa sono i cinefumetti. Un genere particolare di film nato negli ultimi anni e portato al successo di pubblico soprattutto dai Marvel Studios. Il grande successo della saga degli Avengers e delle Gemme dell’Infinito, che combattono contro il nemico alieno Thanos, è diventato un fenomeno globale che ha guadagnato miliardi in tutto il Mondo.

Negli anni tante case di produzione hanno provato a ripetere quest’incredibile successo. Anche la DC Comics, “rivale” della Marvel e casa dei supereroi Batman e Superman, ha avuto il suo ciclo di cinefumetti. Ma rispetto a quanto ha saputo fare la Disney, che è proprietaria dei Marvel Studios, la Warner Bros ha ancora parecchio da costruire. È appena uscito in sala l’ultimo film della saga dell’Uomo Ragno, No Way Home, e dopo il successo di Spider Man al cinema anche il 2022 sarà un anno incredibile per i cinefumetti.

Per tutti i gusti

Nel 2022 saranno ben 13 i film in uscita tratti da un albo a fumetti. Presente anche un film italiano, dopo quanto fatto con Diabolik dai fratelli Manetti. Si tratta di un adattamento di Dampyr, il conosciutissimo albo Bonelli, che dovrebbe dare il via a una serie di film originali ambientati nello stesso universo narrativo tra cui, si dice, aparirà anche Dylan Dog. Ma queste sono solo voci.

Vediamo, invece, i film in programma nel primo trimestre del nuovo anno.

Il 5 gennaio si comincia col botto con The King’s Man – Le origini, prequel della fortunata saga cinematografica ispirata ai fumetti di Mark Millar e DaveGibbons dal titolo The Secret Service. I primi due capitoli – Kingsman – Secret Service e Kingsman – Il cerchio d’oro – sono stati successi di pubblico e critica nel genere action. Per questo terzo capitolo torna alla regia Matthew Vaughn e ha un ricco cast.

L’universo Marvel si espande con un nuovo spin off dopo quelli dedicati a Venom, arcinemico di Spider Man. Stavolta tocca al vampiro vivente Morbius, che vedrà la luce nel film omonimo in uscita il 28 gennaio.

Interpretato da Jared Leto, lo scienziato disabile Michael Morbius tenta di trovare una cura alla sua condizione invalidante, generata da una rara malattia del sangue. Si ritroverà a dover gestire oscuri e inquietanti poteri a metà tra l’uomo, il supereroe e la bestia.

Rimanendo in tema di pipistrelli, il 3 marzo esce l’attesissimo nuovo adattamento dedicato a Batman, diretto e scritto da Matt Reeves. Un cast stellare che vede Robert Pattinson nei panni di un giovane Cavaliere Oscuro, con un parterre di comprimari di tutto rispetto che va da Zoë Kravitz nei panni di Catwoman, Colin Farrel in quelli del Pinguino e Andy Serkis nel ruolo del maggiordomo Alfred. Il supercattivo del film sarà l’Enigmista, interpretato da Paul Dano.