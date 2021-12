Tanti nuovi annunci di lavoro provenienti dal settore alberghiero da parte del Gruppo Lefay Resorts. Si ricercano persone a più livelli di carriera, anche senza esperienza o particolari qualifiche, da inserire nelle aree Sala e Bar, Cucina, Amministrazione e SPA. Non sono poi da meno le opportunità per i giovani con i tirocini in albergo. Vediamo di seguito tutte le opportunità disponibili e i pochi ed accessibili requisiti necessari.

Le posizioni aperte

Il Gruppo Lefay Resorts è una nota catena di hotel di lusso, questi ultimi situati nelle Regioni di Lombardia e Trentino Alto Adige. Dal 2006 opera nel settore alberghiero, assumendo periodicamente nuovo personale.

I profili disponibili sono rivolti perlopiù a persone con qualifiche specifiche, persone senza esperienza e professionisti per ruoli amministrativi. Questi sono Lavapiatti, Bagnino, Chef de Rang, Commis di Cucina, Commis di Pasticceria, Capo Partita Pasticceria, Night Auditor, Manutentore, Seconda Governante e Addetto Generale. E ancora, Sommelier, Capo Partita, Cameriera/e ai Piani, Impiegato Amministrativo, Stage Sala Bar, Commis di Sala e Addetto/a Lavanderia.

Nessuna esperienza lavorativa per accedere a queste offerte di lavoro nel settore alberghiero

Analizziamo il profilo di Lavapiatti. Requisiti essenziali sono l’attitudine al lavorare in team ed il rispetto delle normative di igiene. Non è richiesta alcuna esperienza pregressa e comprende diversi vantaggi, quali l’alloggio con WiFi gratuito, contratto CCNL Turismo a tempo pieno e premi economici aggiuntivi.

L’Addetto o Addetta Generale invece sarà inserito nell’area aziendale Housekeeping. Si occuperà delle attività di pulizia e della movimentazione delle merci e risponde alla Prima Governante. Requisiti essenziali sono il possesso della patente di categoria B e buone doti relazionali, oltre a disponibilità e flessibilità.

Il Cameriere o la Cameriera ai Piani, infine, si occupa della pulizia delle camere e degli spazi comuni della struttura. Anche in questo caso, nessun requisito particolare oltre a disponibilità e flessibilità, predisposizione al lavorare in team e l’attenzione ai dettagli. Il tipo di contratto è full time o part time, con turno sia di giorno che di sera. Seguono alloggio con WiFi gratuito, sconti sui prodotti del Gruppo ed orari trasparenti e sostenibili.

Dove trovare gli annunci di Lefay Resorts

Nessuna esperienza lavorativa per accedere a queste offerte di lavoro nel settore alberghiero. Per visualizzare tutte le offerte disponibili visitiamo la pagina dedicata di Lefay Resorts. Qui troveremo una lista di annunci divisi per ruolo e sede finale di inserimento. Utilizzando i filtri, potremo restringere il campo a quelli nostro interesse, selezionando una sede, un reparto o cercando per parole chiave.

Approfondimento

Questa realtà in forte crescita è alla ricerca di nuovo personale in tutta Italia