Alla ricerca di personale fra i colossi del settore alimentare c’è Ferrero, la multinazionale italiana dei prodotti dolciari. Assunzioni e stage sia in Italia che all’estero per i ruoli più disparati. Dall’impiego di operaio, presso uno dei 25 stabilimenti produttivi, a quello di manutentore meccanico e System Engineer. Non sono da meno le opportunità per i giovani, visti i programmi di formazione Ferrero della durata di 4 anni, previsti da gennaio 2022. Vediamo di seguito tutte le posizioni aperte e come candidarsi.

I numeri dell’azienda

L’azienda fondata da Pietro Ferrero nel lontano 1946 possiede ad oggi 35 mila collaboratori in tutto il mondo. Oltre 170 i Paesi dove i prodotti della multinazionale italiana sono consumati e sotto diversi marchi. Nutella, Tic Tac, Kinder, Estathè e Duplo, per citarne alcuni.

Tantissime nuove offerte di lavoro in Ferrero da non lasciarsi scappare sia per diplomati che laureati

In Italia i profili disponibili sono numerosi e ricercati nelle sedi di Lombardia, Lazio, Basilicata e Campania. Prendiamo ad esempio la posizione di Manutentore meccanico ed elettronico. Ai fini dell’assunzione, il candidato dovrà possedere un diploma di maturità in ambito meccanico o meccatronico o una qualifica inerente. Inoltre, sono richieste ottime capacità di analisi e problem solving. C’è poi l’addetto Utilities, per il quale ruolo è richiesto al candidato, fra i diversi requisiti, un diploma di maturità in ambito termotecnico. È preferenziale il possesso del patentino di frigorista.

Ai più giovani

Ferrero è alla ricerca di giovani da inserire in un programma di formazione. La sua durata è di 4 anni e l’inizio è fissato per gennaio 2022. Si compone di un primo periodo di 2 anni da svolgere in Italia e di una esperienza internazionale, con possibile assunzione a fine percorso. Sono richiesti laurea magistrale in Ingegneria, Tecnologia alimentare o altri campi correlati con ottima valutazione, conoscenza del pacchetto Office e della lingua inglese. Ancora, la disponibilità a lavorare in mobilità internazionale e un forte interesse per il settore dell’industria alimentare.

Cui si aggiungono le possibilità di stage e lavori estivi dai 3 ai 6 mesi e il programma "Industrial & Supply Chain Graduate Program". Quest'ultimo è l'ideale per i laureati che vogliono inserirsi in Ferrero.

Come inviare domanda

Per candidarsi Ferrero mette a disposizione un portale dedicato. Attraverso questo, potremo visualizzare tutte le posizioni aperte e raggrupparle usando i filtri, quali parola chiave, località, contratto e funzione lavorativa.

