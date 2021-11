I mercati assorbiranno presto le parole del numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell. Soprattutto per via del fatto che parte delle informazioni rese note nell’ultima conferenza stampa erano già nell’aria. Infatti i vertici FED hanno confermato la decisione di limitare gli acquisti obbligazionari sui mercati mentre i tassi dovrebbero restare bassi ancora per qualche tempo. Il tutto, però, sarà gestito e rimodulato eventualmente, a seconda dell’andamento dell’economia.

Intanto le Borse riprendono fiato ma già si guarda alle prossime occasioni d’acquisto. Per questo motivo gli operatori si concentreranno all’andamento dei listini più promettenti. Tra questi Piazza Affari che da inizio anno, ha già guadagnato il 25%, superando, almeno al momento, sia il Dax che, addirittura, il Nasdaq. Quest’ultimo, infatti, attualmente supera di poco il +24%. Non solo, ma l’indice italiano è riuscito a ritornare ai livelli del settembre 2008. Intanto le Borse riprendono fiato ma già si guarda alle prossime occasioni d’acquisto

Market driver anche nell’immediato futuro, quindi, continueranno ad essere ancora inflazione e trimestrali, come confermano anche gli analisti di BNY Mellon Wealth Management. In particolar modo, secondo la loro view, l’attenzione dovrà essere focalizzata più che altro sull’andamento di una stagione delle trimestrali giudicata molto forte.

Le Borse riprendono fiato ma già si guarda alle prossime occasioni d’acquisto

Proprio a proposito di trimestrali, l’ultima novità è arrivata sabato scorso da Warren Buffet che, tra alti e bassi, ha stabilito un record per la sua holding, quello della liquidità. Infatti la sua Berkshire Hathaway proprio sulla liquidità registra il record con 149,2 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre. Si tratta di un aumento ulteriore rispetto al trimestre precedente che si era fermato a 144,1 miliardi di dollari. In calo, invece, gli utili complessivi con un -60% rispetto all’anno precedente. Tra le note negative, anche una plusvalenza che non va oltre i 3,8 miliardi.

Su Wall Street i consigli di acquisto si focalizzano su titoli come Costco Wholesale Corp che incassa la conferma del buy da parte di JPMorgan con target price in aumento a 552 dai precedenti 500. Interessante anche l’ottimismo su Electronic Arts Inc. dimostrato da Oppenheimer con un rating outperform e un obiettivo di prezzo spostato in avanti: 170 dollari dai precedenti 165. Ottimismo che coinvolge anche gli analisti di Credit Suisse che sullo stesso rating rialzano il target a 177 dal precedente fermo a 175.