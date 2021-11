Amazon Jobs è il noto programma di assunzioni attraverso cui la omonima azienda aggiorna periodicamente le offerte di lavoro disponibili. Fra i giganti nel settore del commercio elettronico, al momento offre possibilità di impiego sia in Italia che all’estero. Si ricercano professionisti specializzati, laureati, neolaureati e studenti ancora in corso. Per la maggiore, i ruoli disponibili richiedono al candidato la possibilità di lavorare con contratto full-time, ma non mancano le eccezioni. Vediamo di seguito le opportunità di lavoro e tirocinio disponibili in Amazon e come candidarsi.

Le sedi interessate

Solo in Italia Amazon offre oltre 500 opportunità di lavoro. Le sedi interessate dalle assunzioni percorrono gran parte del territorio nazionale. Nello specifico, coprono Lombardia, Piemonte, Lazio, Sardegna, Liguria, Abruzzo, Campania, Sicilia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Toscana, Puglia e Sicilia.

Categorie di lavoro

Pioggia di assunzioni e tirocini da Amazon adatti a qualunque età e qualifica. Diverse sono, inoltre, le categorie di lavoro destinate. Fra le più richieste spiccano Gestione operations e Distribuzione, IT, Pubblicità, Risorse umane e Gestione prodotti, programmi e progetti in ambito non tecnico. Non mancano ruoli per informatici come Solutions Architect e Software Development. Seguono ancora Finanza e contabilità, Legale, Data Science, Marketing e Servizio Clienti.

Navigando su Amazon Jobs potremo, poi, trovare la sezione Programmi per studenti, l’ideale per neolaureati e giovani universitari. Oltre 370 sono i tirocini disponibili con patto Full Time, Part Time e Stagionale. Le categorie di inserimento sono anche in questo caso numerose e comprendono buona parte delle aree già descritte sopra. Le opportunità disponibili in Italia sono poche. perlopiù per le sedi in Lombardia e Piemonte. Tuttavia, c’è largo spazio per esperienze di lavoro all’estero, come ad esempio Seattle, Singapore, Shangai, Londra, Dublino, Berlino, Monaco di Baviera e Seoul.

Come candidarsi

Andando sulla pagina dedicata Amazon Jobs potremo visualizzare tutte le offerte di lavoro disponibili. Grazie ai filtri per categoria di lavoro, sede e contratto, sarà possibile restringere la cerchia delle opzioni in base alle proprie preferenze o qualifiche. Cliccando sulla posizione di nostro interesse, potremo inviare curriculum vitae attraverso il tasto Candidati ora. Scorrendo la stessa pagina troveremo, inoltre, tutte le info sul ruolo selezionato, i requisiti richiesti e quelli preferenziali.

