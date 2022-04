La candeggina è tra i prodotti per la pulizia della casa più venduti e utilizzati. È nota per il suo odore pungente e per essere molto efficace su ogni tipo di sporco o macchia.

La sua particolare combinazione è così potente da renderla perfetta per pulire e disinfettare pavimenti e superfici, ma anche per sbiancare i sanitari.

Molte persone, infatti, la sfruttano in diversi modi in casa, perché considerano la candeggina l’alleato numero uno. Al contrario di quel che si pensa, però, la verità è che non tutti la usano al meglio.

Sarà bene conoscere la reale funzionalità di questo prodotto, per sfruttarlo davvero come si dovrebbe.

Non solo pavimenti e bagni

La grande efficacia della candeggina è data principalmente dai suoi componenti. L’ipoclorito di sodio è il principale ingrediente della candeggina e ha un grande potere sbiancante.

Per questo motivo molte persone la utilizzano per sbiancare il water, ma anche le piastrelle del bagno. Per pulire le fughe nere, invece, sarebbe meglio utilizzare questo prodotto che abbiamo tutti in bagno.

Facciamo attenzione, però, perché la candeggina, essendo una sostanza sensibile alla luce, dovrebbe stare al riparo da fonti luminose. Per questo motivo, sarà bene tenerla all’interno di un armadio o comunque in un ambiente buio.

Inoltre, bisogna fare particolare attenzione, perché si tratta di una soluzione che potrebbe essere irritante per la pelle. Per questo motivo, durante il suo utilizzo è consigliabile indossare i guanti.

Scopriamo come utilizzare questo prodotto per sbiancare fibre tessili e scarpe. Non tutti lo sanno, ma le nostre scarpe bianche potranno tornare come nuove usando questo ingrediente.

Tanti usano la candeggina per pulire le piastrelle del bagno e i pavimenti, ma solo pochi sanno come utilizzarla per sbiancare scarpe e bucato

Uno dei modi più intelligenti e utili per utilizzare la candeggina riguarda le scarpe.

Quasi tutti abbiamo un paio di scarpe bianche nell’armadio. Sono belle, eleganti e si abbinano bene a tutto, ma hanno un unico problema: si sporcano in men che non si dica.

Invece di buttarle, però, dovremo semplicemente pulirle in questo modo.

Ecco come avere scarpe come nuove

Rimuoviamo tutte le eventuali tracce di sporco più evidenti, quindi prepariamo una soluzione con 1 litro d’acqua e mezzo bicchiere di candeggina.

Intingiamo un panno in questa soluzione e tamponiamo le nostre scarpe bianche. Potremmo insistere un po’ sulla base in gomma, dove solitamente si concentrano più graffi e macchie.

A questo punto, dovremo semplicemente mettere in lavatrice le nostre scarpe. Dopo aver caricato il detersivo e un po’ di candeggina del cassetto, azioniamo il tutto.

Le nostre scarpe usciranno pulite e bianche come appena comprate. Questo metodo è da evitare sul camoscio o altri materiali molto delicati.

Anche sul bucato

Per lo stesso motivo, potremo utilizzare la candeggina anche per sbiancare i vestiti bianchi. Non stiamo parlando solo di lenzuola ingiallite, ma anche di indumenti bianchi che presentano macchie resistenti.

Tanti usano la candeggina per pulire solo piastrelle e pavimenti, senza sapere che potrebbe servire anche come additivo per la lavatrice.

Consigliamo, però, di non utilizzare questo prodotto per lavare la biancheria intima.