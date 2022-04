Un bel sorriso è il primo biglietto da visita con cui ci presentiamo alle persone.

Sorridere produce una sorta di reazione di benessere per l’organismo. Il cervello, infatti, quando sorridiamo, produrrebbe endorfine, che funzionerebbero come antidolorifici naturali per il nostro corpo.

Alcuni studi, poi, hanno dimostrato che, rivolgersi ad una persona sorridendo, permetterebbe di ottenere molti più risultati. Anche gli esperti di marketing lo sanno ed è per questo che i protagonisti delle pubblicità sono spesso sorridenti.

Per non parlare dell’attrazione che produrremmo sulle altre persone. Sorridendo, infatti, avremo molte più possibilità di piacere alle persone e di ottenere risposte positive alle richieste che poniamo.

Insomma, il potere del sorriso è davvero grandissimo. Per questa ragione, dovremmo prendercene molta cura, tutti i giorni.

Un bel sorriso senza fatica

Molte persone sono pigre quando devono prendersi cura del proprio corpo. Chissà quante volte abbiamo sentito dire da una persona dire che dal “prossimo mese” si sarebbe iscritta in palestra ma poi quel mese non è arrivato mai. Se non l’abbiamo sentito dire da altri, è perché la persona che ha detto quella frase siamo proprio noi.

E lo stesso discorso vale per i denti.

Molte persone non si lavano i denti neanche le 3 volte consigliate dal dentista, ovvero il minimo sindacale. Per fortuna, è nato un metodo molto utile per sbiancare i denti, anche comodamente da casa.

Non ci saranno più scuse per rimandare il sorriso che abbiamo sempre sognato.

Denti finalmente più bianchi e puliti in pochi minuti, senza rovinarli e senza dentista con questa tecnica che sta letteralmente spopolando

Il metodo che consiglieremo oggi non c’entra nulla con i classici rimedi della nonna. Molte volte si sente dire, ad esempio, che sfregare una foglia di salvia o del bicarbonato sui denti riuscirebbe a sbiancarli.

Chi ha provato a farlo, però, sa bene quanto questi metodi non diano i risultati sperati.

La salvia, infatti, riuscirebbe ad eliminare l’alito cattivo, ma difficilmente potrebbe sbiancare dei denti già compromessi. Lo stesso discorso varrebbe per il bicarbonato, senza considerare che questo prodotto, secondo alcune scuole di pensiero, potrebbe addirittura danneggiare lo smalto.

Per questo motivo, è sempre meglio rivolgersi ai professionisti del mestiere, che ci daranno i migliori consigli per i nostri problemi.

Chiediamo questo strumento al nostro dentista di fiducia

Per sbiancare i denti direttamente a casa nostra, si potrebbero utilizzare le mascherine sbiancanti per i denti. Si sono molto diffuse soprattutto negli ultimi anni e sono il metodo più semplice per migliorare il proprio sorriso.

Queste mascherine universali contengono perossido al 6% e si devono tenere in posa dai 60 ai 90 minuti. Ovviamente, le modalità d’uso potrebbero variare e per questo è sempre consigliabile chiedere informazioni al proprio dentista o igienista.

Dopo aver sistemato ogni mascherina sull’arcata corrispondente, il gel sbiancante agirà sul colore del dente, attenuando eventuali discromie. Avremo denti finalmente più bianchi e puliti in poco tempo e direttamente a casa nostra grazie a questo metodo molto efficace.