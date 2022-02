Dopo tante prove, quando finalmente si riesce a scattare la foto perfetta, è terribile trovarsi sullo sfondo un dettaglio completamente fuori posto. Che sia un passante o un orribile cartello stradale, la foto ormai è rovinata.

Ma questo problema non è irreparabile. Infatti, esistono degli strumenti che tutti possono usare per eliminare lo sfondo con un semplice clic.

Aprendo lo store del proprio smartphone, si possono trovare innumerevoli applicazioni per modificare le foto che potrebbero fare al caso nostro. Ora, però, vediamo come modificarle tramite il computer grazie a dei programmi da scaricare, ma soprattutto con dei semplici strumenti online.

Ecco alcuni programmi per togliere gli sfondi dalle foto tramite PC

I motivi per cui si vorrebbe eliminare lo sfondo da una foto sono i più vari. Si potrebbe voler rimuovere, come già detto, un dettaglio fastidioso. Oppure, abbiamo bisogno di una foto professionale per il Curriculum vitae o altro ancora.

Prima di scoprire come eliminare lo sfondo da una foto online, è utile sapere che si può fare in modo preciso con specifici software.

Alcuni programmi per PC gratuiti e a pagamento hanno infatti delle funzionalità dedicate per farlo. Tra questi troviamo ad esempio Paint, GIMP e Adobe Photoshop, adatti però a chi ha già qualche competenza in materia o ha voglia di imparare. Inoltre, alcuni di questi programmi potrebbero essere pesanti se installati su un PC vecchio e lento. In tal caso, potrebbe essere utile provare a velocizzarlo attraverso una semplice chiavetta USB.

Per chi invece ha bisogno di una soluzione più rapida per eliminare gli sfondi, ecco alcuni strumenti gratuiti disponibili online.

Come eliminare lo sfondo da una foto online con questi 3 strumenti gratuiti e facili da usare

Tra i più famosi strumenti online per rimuovere lo sfondo dalle nostre foto ci sono remove.bg, pixlr.com e inpixio.com. Alla portata di tutti, sono facili da usare anche per chi non ha dimestichezza con i software dedicati.

Grazie a queste diverse soluzioni online, è possibile caricare l’immagine da cui vogliamo rimuovere lo sfondo prendendola da una cartella sul proprio PC. Oppure, si può incollare l’URL di un’immagine online senza scaricarla.

Fatto questo, automaticamente lo sfondo verrà rimosso e si potrà fare il download dell’immagine pulita senza sfondo. Prima, però, è anche possibile modificarla con diverse opzioni. Inoltre, sono spesso disponibili anche degli sfondi preimpostati o personalizzati da aggiungere all’immagine.

Lettura consigliata

Come nascondere un ordine su Amazon da PC e cellulare in due semplici passaggi