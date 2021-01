Chi ha detto che la birra si beve solo con la pizza? O che bisogna berla soltanto nei pub irlandesi guardando partite di football?Spesso svalutata e relegata ad accompagnamento di junk food, la birra non ottiene l’apprezzamento che meriterebbe.

Difatti, non solo è fresca e accontenta ogni palato, ma è anche molto nutriente. È proprio per questo motivo che tanti sportivi la bevono dopo intense performance agonistiche per reintegrare i sali minerali persi.

Ma andiamo alla cucina. Quando si pensa ad abbinare cibo e bevande, la mente va subito al vino. E se invece scoprissimo che è possibile ottenere un prelibato accostamento della birra chiara al pesce? Scopriamo insieme la birra perfetta per ogni piatto.

Le portate

Iniziamo dalle portate. Così come per il vino, anche per la birra vale la regola della gradazione. Ciò significa che l’antipasto sarà accompagnato da una birra leggera e di bassa gradazione.

Secondo lo stesso ragionamento, la portata principale, che sia un primo o un secondo, richiederà una birra più strutturata.

L’intensità

Un piatto molto saporito non può essere accompagnato da una blanche (la birra bianca). Ad esempio, mangiare uno stufato al sugo pasteggiando una blanche è un affronto al palato. In questo caso si potrebbe optare per una birra Ale, dalla media fermentazione e gradazione alcolica.

Stessa cosa vale per piatti dai sapori delicati come la carne bianca o, come già accennato, il pesce. In questi casi la blanche o la più famosa lager, sono assolutamente adatte.

Il fine pasto

Proprio così, come esiste la birra perfetta per ogni piatto, è anche possibile sostituire la birra al classico amaro o al tradizionale digestivo.

Si tratta delle birre più fermentate e con gradazione alcolica superiore ai sei gradi. Tra queste, le più conosciute e amate sono le birre d’Abbazia, prodotte in Belgio ed apprezzate in tutto il mondo. Hanno un costo un po’ più elevato delle lager, ma ne vale la pena per un piacevole dopocena. Gli esperti consigliano di gustarla insieme a del cioccolato fondente. Un’esplosione di gusto da provare assolutamente.