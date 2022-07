Stiamo vivendo un periodo molto difficile, dove le spese sono aumentate in maniera vertiginosa. Il risparmio delle famiglie si è azzerato, anche a causa di ingenti spese per le utenze e per i rincari al supermercato. Luce, gas, pasta, farina, olio hanno prezzi alle stelle.

Diventa ancora più importante essere parsimoniosi e attenti a come si spendono i soldi per mettere da parte un gruzzoletto. Bisogna avere la possibilità di fronteggiare spese sanitarie impreviste, guasti alle auto o semplicemente concedersi una vacanza.

Si tratta di adottare alcune buone pratiche, simili alle buone abitudini delle nostre nonne, grande esempio di capacità nel risparmiare.

Cosa fare per risparmiare soldi ogni giorno e accumulare fino a 2.000 euro in un anno

Le principali categorie di spesa per una famiglia sono: la spesa domestica, la salute, il carburante, le utenze, l’abbigliamento e il tempo libero.

Per ognuna di queste categorie dovremo fissare un limite di spesa settimanale, tarato sulle nostre entrate. Cercheremo poi di restare al di sotto di questo limite.

Per fare la spesa non è una buona abitudine pagare con la carta. Potremmo mettere in una busta da lettere i soldi da destinare alla spesa settimanale e tentare di far restare qualcosa. Pagando con la carta non ci si rende conto di quanto si paga effettivamente. Prelevando i contanti una sola volta alla settimana si eviterà di sforare il budget previsto. Facendo la spesa ci sono diversi trucchi per risparmiare senza dover rinunciare alla qualità. Sicuramente non si deve cedere alle tentazioni e alle voglie dell’ultimo momento, che fanno salire il totale dello scontrino.

Se si è costretti a pranzare fuori per lavoro si potrà preferire il pasto preparato da casa. Questo gioverà alla salute ed al portafoglio.

Bollette e consumi

Per ridurre i consumi si possono installare le valvole termostatiche ai radiatori e cambiare tutte le lampadine, scegliendo quelle a basso consumo. L’acqua non deve scorrere a lungo, bisogna utilizzare gli elettrodomestici a pieno carico e scaldare con il microonde. Queste e molte altre attenzioni potranno fare la differenza sulle bollette.

Inoltre si potrebbe concordare in famiglia un giorno senza soldi. Decidere cioè di non spendere neanche un centesimo durante tutta la giornata.

Anche la salute non deve essere trascurata. Per quanto riguarda i nostri denti, ad esempio, è preferibile fare dei controlli periodici piuttosto che trovarsi ad affrontare interventi costosi.

Tempo libero e divertimento

Abbiamo visto cosa fare per risparmiare soldi sugli acquisti essenziali. Anche per vestirsi alla moda si può risparmiare. Ci si può recare nei negozi, visionare i capi e provarli. Quando si trova il capo giusto lo si può cercare e acquistare online, sostenendo una spesa minore.

Gli appuntamenti dall’estetista e dal parrucchiere potrebbero essere ridotti grazie al fai da te. Se non siamo in grado di provvedere in autonomia, potremo rivolgerci a professionisti che lavorano a domicilio e solitamente applicano prezzi più bassi.

La pizza del sabato può essere gustata in casa abbattendo il costo della serata, evitando anche di acquistare le bibite dal ristorante.

Se si organizza una vacanza sarà opportuno preventivare e prenotare per poter risparmiare. Basterà scegliere mete meno conosciute, ma comunque splendide, valutare il costo del mezzo di trasporto, prenotare anticipatamente parcheggi e hotel.

