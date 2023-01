Il segno più fortunato dell’anno non sarà lo Scorpione o il Leone, ma uno spesso sottovalutato

Spesso sottovalutato invece è il segno zodiacale più fortunato del 2023. Il perché ce lo rivelano gli astri non senza qualche sorpresa.

L’anno nuovo è cominciato con un carico enorme di speranza. Tutti si attendono una svolta significativa rispetto al 2022, che sembrava partito con il migliore dei modi e invece ci ha regalato qualche sorpresa. Il 2023 sembra cominciato in modo diverso. I prezzi delle materie prime sono scesi significativamente e la gente ha più fiducia nella vita.

Qualche piccolo rito non sarebbe male da attuare proprio a Capodanno o agli inizi dell’anno nuovo. Un rito propiziatorio da fare in casa è accendere una candela. La luce della fiamma ha sempre un valore positivo. Testimonia l’energia spirituale che guida le situazioni materiali. Potremmo così accendere una candela e restare in silenzio per un po’ di tempo. Concentrandoci sulla fiamma pensiamo che questa possa essere luce e buon augurio per tutto l’anno 2023.

Il segno più fortunato dell’anno pochi lo immaginano

In effetti tutti i segni zodiacali sono in fila per ricevere una folata di fortuna dal Cielo astrale. In genere sono proprio Scorpione e Bilancia i segni più fortunati. Ma quest’anno nuovo darà spazio ad altri più sottovalutati. Il Capricorno sarà uno di questi, ma anche l’Ariete e il segno dei Pesci. Probabilmente il segno più fortunato dell’anno saranno gli insospettabili Pesci.

Non a caso questo è un anno ricco di creatività, tipica del segno dei Pesci. Mettiamo perciò da parte il pessimismo, le paure che a volte ci attanagliano e ci bloccano le gambe, e cominciamo a correre. Questo sarà l’anno dell’ottimismo che ci permetterà di realizzare le aspirazioni più sopite e quelle a cui si pensa da tempo ma non si ha mai coraggio di attuarle.

Un anno carico di amore

Anche se l’inizio dell’anno non sarà proprio tra i migliori, a partire da marzo un dolce vento di passione soffia per i Pesci. Che si sia sposati e perciò concentrati sul bene di una famiglia, o che si sia single, si vivranno dei momenti molto effervescenti. Le passioni si risvegliano e le occasioni fioccano per rinsaldare o per ritrovare nuovi amori. Ciò soprattutto nel periodo autunnale in cui le foglie cadono ma per i Pesci gli amori sbocciano.

Il lavoro a gonfie vele

Sarà soprattutto nel periodo primaverile che i Pesci avranno le migliori occasioni da sfruttare nell’ambito lavorativo. Mercurio darà la sua mano e potenzierà soprattutto le capacità relazionali, necessarie per lanciare nuovi progetti e mettere in pratica i dovuti cambiamenti.

Tutto questo grazie alla presenza di Urano nel segno del Toro. Sarà proprio questo Pianeta che regala spesso le soluzioni migliori e più intelligenti, influenzando anche i Pesci. Allora non perdiamo l’occasione, ma cogliamo al volo la fortuna che con il nostro impegno potrà realizzare tutto ciò.