Aceto, perché toglie il calcare e fa reazione con il bicarbonato di sodio: fai una prova in bagno!

Dopo averlo osservato, ti sei chiesta perché ingredienti naturali come l’aceto di vino o di mele scatenano una reazione chimica effervescente quando mescolati al bicarbonato. E anche perché si usano per pulire casa. Ecco le risposte ai tuoi interrogativi.

Quando per le pulizie domestiche non possiamo o non vogliamo adoperare i comuni detergenti, possiamo sostituirli con rimedi naturali. Tra i più noti in questo campo c’è, ad esempio, l’aceto. Questo alimento, comunemente utilizzato in cucina come condimento o per sfumare portate di pesce, può aiutare a pulire casa. E ciò per via di alcune sue caratteristiche e proprietà disinfettanti. Note sono anche la sua alternanza o abbinamento con il bicarbonato di sodio, altro ingrediente conosciuto in dispensa. Ti sei mai chiesta perché le due sostanze reagiscono insieme? Ecco la risposta.

Il motivo della reazione chimica

Perché il bicarbonato e l’aceto quando mescolati insieme, magari in un bicchiere, danno origine a una reazione? Per i loro ruoli di acido e base. Secondo la chimica, il bicarbonato rappresenterebbe una base mentre l’aceto, contenente acido acetico, avrebbe la funzione di acido. Questo all’interno di una reazione nella quale avverrebbe uno scambio di protoni. In poche parole, l’aceto tenderebbe a cedere i propri protoni al bicarbonato. Il risultato sarebbe lo sviluppo di anidride carbonica e la conseguente produzione di acetato di sodio.

L’effervescenza che potresti notare sarebbe composta da bollicine di anidride carbonica. Non vogliamo, però, darti una lezione di chimica. Cerchiamo di capire, più semplicemente, perché grazie all’aceto puoi rimuovere il calcare dai tuoi sanitari.

Aceto, perché toglie il calcare

Quando usi l’aceto combinato con il bicarbonato puoi avere in mano una soluzione efficace a prova di calcare. Ciò è dovuto proprio al risultato della reazione chimica di cui ti abbiamo appena parlato. L’acetato di sodio ottenuto dalla combinazione dei due elementi permette lo scioglimento del calcare. Non ti resta altro che fare una prova in bagno.

Prova a pulire il lavandino

Puoi fare una prova sfruttando il prodotto ottenuto dalla reazione chimica tra aceto e bicarbonato. Puoi usare la soluzione in bagno, per togliere il calcare dai tuoi sanitari, come il lavandino. E tutto in modo molto semplice e rapido. Potrai ottenere un risultato splendente preparando un prodotto con 2 cucchiai di bicarbonato e uno di aceto, perché toglie il calcare, appunto.

Versali in un bicchiere, attendi la fine dell’effervescenza, quindi bagna una spugna nel preparato e pulisci lavandino e rubinetti. Le tracce di calcare scompariranno. Puoi usare la stessa soluzione anche in cucina, dato il suo essere commestibile, per rimuovere il calcare dalla tua caffettiera.