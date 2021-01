A partire da gennaio 2021 per IMU e TARI è previstio il taglio di IMU e TARI per questi pensionati residenti all’estero. È quanto stabilito dalla Legge di Bilancio. Proiezionidiborsa, sempre attenta alla salvaguardia dei diritti dei Lettori, illustra la novità normativa.

La Legge di Bilancio, infatti prevede la riduzione pari al 50% dell’imposta municipale unica (IMU), per i pensionati residenti all’estero iscritti all’A.I.R.E. Mentre per quanto riguarda la tassa sui rifiuti (TARI), essa è ridotta a due terzi. Per usufruire delle predette agevolazioni, gli interessati devono rispettare delle condizioni.

L’IMU è la tassa prevista sulle proprietà immobiliari, e non si paga sulla prima casa, salvo si tratti di immobile considerato di lusso. La Legge di Bilancio, tra le numerose agevolazioni fiscali previste, ha inserito anche la riduzione dell’IMU nella misura del 50% per pensionati residenti all’estero. Ovvero, per pensionati che posseggono una unità immobiliare ad uso abitativo, a titolo di proprietà o di usufrutto, non locata, né data in comodato.

Taglio di IMU e TARI per questi pensionati

Pertanto, la Legge di Bilancio prevede oltre alla riduzione del 50% dell’imposta municipale unica per i pensionati residenti all’estero, anche la riduzione della TARI. Ovvero, della tassa sui rifiuti avente natura di corrispettivo. Il tributo viene ridotto nella misura di due terzi.

Per pensionati residenti all’estero, si intende residenti all’estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, ovvero con periodi lavorati all’estero.

Altra condizione per usufruire dell’agevolazione sulla TARI, come per l’IMU, consiste nella circostanza che l’unità abitativa non sia né locata né concessa in comodato.

Ovviamente, essendo IMU e TARI imposte municipali, il Governo ha previsto un fondo di ristoro per i Comuni. Un fondo previsto al fine di compensare le minori entrate dovute alle suddette agevolazioni.

Pertanto, da gennaio 2021, grazie alla Legge di Bilancio, ecco il taglio di IMU e TARI per questi pensionati non residenti nel territorio dello Stato italiano.

Approfondimento

Attenzione ai nuovi termini di invio di questo documento, senza, l’INPS sospende la pensione