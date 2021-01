C’è un sistema infallibile per risparmiare facendo la spesa al supermercato. Attenzione, non si tratta di rinunciare a qualche prodotto superfluo. Si possono arrivare a risparmiare più di mille euro all’anno senza tagliare la spesa, ma acquistando in modo intelligente. E soprattutto senza rinunciare alla qualità. Ecco il segreto per risparmiare 1.400 euro sulla spesa al supermercato comprando in questo modo.

Cosa sono i prodotti private label

Avete mai sentito parlare di private label? Sono prodotti di marche private, cioè prodotti, in genere alimentari, venduti col marchio della grande distribuzione. Ogni grande GDO gli ha nei propri scaffali.

Si fa fatica a trovarli, perché sono riposti nelle posizioni meno in vista. Sono in posti scomodi da raggiungere per un consumatore, la maggior parte delle volte nello scaffale più in basso. Spesso per trovarli occorre chinarsi.

Un tempo si chiamavano sottomarche, in modo spregiativo. In realtà il solo difetto che hanno, è quello di non essere famosi. Non sono pubblicizzati e le confezioni (il packaging), non è così ricercato come quello dei prodotti di marche conosciutissime.

Pregi e difetti

La differenza con i prodotti più famosi si ferma qui. Infatti, la qualità è esattamente la stessa. Gli ingredienti e la composizione di un prodotto di un brand famoso e di un private label, è spesso la stessa. I controlli di qualità e igiene sono gli stessi.

A parità di qualità, i prodotti alimentari private label costano molto meno di quelli di marca. È per questo che stanno avendo un successo crescente. In un anno di spesa si può arrivare a risparmiare fino a 1.400 euro. Lo ha calcola il portale: Io leggo l’etichetta.

Il segreto per risparmiare 1.400 euro sulla spesa al supermercato comprando in questo modo

A questo punto è chiaro come si può tagliare il costo della spesa fino a 1.400 euro l’anno. Ogni volta che si va al supermercato, non mettiamo nel carrello il primo prodotto che ci capita all’altezza degli occhi. E neanche quello con il brand più conosciuto, che in genere è poi quello più in vista. Sforziamoci di cercare lo stesso prodotto ma private label. In genere è nello scaffale più in basso. Il disagio del piegamento ci farà più ricchi alla fine dell’anno.

