Secondo gli analisti possono salire del 30% ma negli ultimi 2 anni si sono quasi dimezzate. Cosa fare?

I mercati azionari sono in pompa magna e continuano a salire nonsotante molti siano ancora a bordo campo. Purtroppo, molti continuano a guardare il dito e non alla luna, perchè fanno i conti sulla curva dei rendimenti, sui tagli dei tassi, sulla recessione che oramai sembra un miraggio. Eppure, cercano il pretesto per rimanere a bordo campo. Ora andremo a studiare questo caso particolare: secondo gli analisti possono salire del 30% ma negli ultimi 2 anni si sono quasi dimezzate. Ci riferiamo a Biogen quotata sul mercato di Wall Street.

C’è un pericolo imminente come una spada di Damocle?

Negli ultimi giorni a Wall Street si è formato anche un Hindenburg omen. Questo è un pattern che in alcuni casi (la probabilità non è molto superiore al 40/50%) ha anticipato dei ribassi anche forte dei mercati. Attenzione, non esiste correlazione altamente probabile fra ribassi e questo pattern! Quindi, quello che continua a contare sarà la tendenza dei prezzi. Quindi, quale vautazione fare? Se inizierà un ribasso molti diranno che è stato l’Hindenburg omen. Se non ci sarà chissà cosa diranno? Rimarchiamo che quello che conta sono i prezzi. Tutto il resto fa perdere solo tempo. Meglio fare altre cose costruttive!

Secondo gli analisti possono salire del 30% ma negli ultimi 2 anni si sono quasi dimezzate

Cosa potrebbe accadere da ora ai prossimi mesi su queste azioni? Le Biogen negli ultimi giorni hanno scambiato intorno al prezzo di 243 dollari.

Nel 2021 hanno segnato un massimo a 468,55. Ora dove potrebbero essere dirette? Verso una trend line che passa dai minimi del giugno 2022 e ancora prima da quelli del 2008? Sotto questo livello ci sarebbe la trend line che passa in area 150 dollari che passa dai minimi del 2019 e poi del 2022. Al momento solo un ritorno sopra 270 potrebbe far iniziare a segnare massimi crescenti rispetto all’ultimo trimestre.

Ecco come riportato dalle riviste specializzate come gli analisti (sono 34 giudizi) come valutano Biogen:

Buy con target a 313,3 dollari.