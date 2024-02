Si salirà fino al 7 marzo, primo setup annuale calcolato con i nostri metodi proprietari, oppure si scenderà fino a questa data? La successiva sarà il 18 aprile e poi il 20 maggio. Questa del 20 maggio è la data più importante delle tre e potrebbe secondo il principio dell’alternanza portare alla formazione di un minimo. In sostanza, potrebbe rappresentare da supporto per un ritracciamento che potrebbe iniziare a fine aprile. Vedremo poi cosa accadrà di volta in volta? Oggi vogliamo stilare un piano di azione per mantenere il polso della situazione e capire se i mercati azionari saliranno o scenderanno fino al 7 marzo.

Come procediamo?

Quando si effettuano delle previsioni a parer nostro non si deve andare a guardare ai dati macroeconomici oppure a quello che potrebbero fare le Banche centrali. Ed è proprio questo che da circa 12 mesi continuano a fare molti investitori. Hanno guardato al dito e non alla luna, perdendo il rialzo superiore al 20% che hanno realizzato i listini internazionali. Sulle ipotesi non si fanno business plan e mappe di trading. Si deve guardare ai livelli operativi e alla tendenza. Non si può puntare al rialzo se la tendenza è ribassista, e nè al ribasso, se questa è rialzista.

I mercati azionari saliranno o scenderanno fino al 7 marzo? La mappa operativa

I listini azionari hanno chiuso la seduta di contrattazione del 6 febbraio ai seguenti prezzi:

Dax Future

17.126

Eurostoxx Future

4.716

Ftse Mib Future

31.251

S&P500

4.954,23.

La tendenza di breve termine rimarrà rialzista se i prezzi chiuderanno la seduta del 9 febbraio su livelli superiori ai seguenti:

Dax Future

16.865

Eurostoxx Future

4.625

Ftse Mib Future

30.220

S&P500

4.841.

Altri livelli importanti da attenzionare sono i seguenti:

Dax Future

16.449

Eurostoxx Future

4.430

Ftse Mib Future

30.000

S&P500

4.680.

Sopra rialzo: sotto: ribasso.

La lettura di questi dati al momento ci fa presupporre che si potrebbe arrivare al 7 marzo con un massimo rilevante.

Lettura consigliata

Azioni del Ftse Mib ben viste dagli analisti