Taglio dei tassi di interesse BCE, le più recenti dichiarazioni di Lagarde

Come ormai è noto, il 2024 potrebbe essere l’anno del taglio dei tassi di interesse dopo i costanti aumenti dell’anno trascorso. Ma quando arriverà il momento per farlo? Ecco le dichiarazioni più recenti di Christine Lagarde, presidente della BCE.

La situazione legata ai tassi di interesse è piuttosto delicata. Abbiamo già sviscerato diverse ipotesi in merito al periodo in cui avverrà l’attesissimo taglio.

Ad esempio, abbiamo visto che Goldman Sachs ha ipotizzato che il primo taglio potrebbe avvenire già ad aprile e ammontare allo 0,25%. Ne seguirebbero, in questo scenario, altri fino ad arrivare ad un taglio complessivo del 2,25% nella prima parte del 2025.

Tuttavia, che cosa ha dichiarato Christine Lagarde in proposito? Lo scopriremo a breve, rifacendosi a quanto ha detto lo scorso 17 gennaio.

Taglio dei tassi di interesse, quando potrebbe avvenire?

La presidente della BCE ha dichiarato che il taglio dei tassi di interesse potrebbe avvenire nel corso della stagione estiva.

Ovviamente ciò dipenderà anche dagli ultimi dati economici. Non sarebbe infatti possibile fare previsioni troppo precise, dal momento in cui alcuni indicatori non sarebbero ancora ad un livello tale da poter permettere l’atteso taglio dei tassi di interesse.

L’inflazione

Nell’Eurozona l’inflazione si è attestata al 2,9% a dicembre. I dati sono in miglioramento rispetto al passato, ma ancora lontani dall’obiettivo fissato dalla BCE e cioè il 2,0%.

Lagarde ha dichiarato infatti che l’inflazione ”è sulla strada giusta” ma che è troppo presto per cantare vittoria. Il motivo? La presenza di alcuni fattori di rischio da non sottovalutare: i prezzi dell’energia e le possibili interruzioni della catena di approvvigionamento. Inoltre, la BCE sta tenendo d’occhio le trattative salariali nell’Eurozona, che potrebbero a loro volta influire sull’inflazione.

Insomma, non sappiamo ancora se il taglio dei tassi di interesse BCE potrebbe avvenire e in che mesi dell’anno.

