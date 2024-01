Nel nostro percorso campione settimanale oggi dovrebbe essere una giornata di contrattazione spartiacque. Infatti, a parer nostro e secondo i nostri calcoli si potrebbe decidere il futuro fino a metà febbraio se non proprio fino alla scadenza del nostro setup del 7 marzo. Siamo in un mese che statisticamente presenta un rendimento positivo nelle medie storiche, ma per il 2024 i calcoli danno indicazioni diverse. Infatti, il rendimento atteso dovrebbe essere intorno a -1%. Oggi potrebbe essere decisivo per il breve e medio termine dei mercati. Come regolarsi? Come al solito con i livelli grafici e i calcoli di probabilità.

Minimi e massimo decrescenti

I listini azionari alla chiusura della seduta di contrattazione del giorno 22 gennaio hanno segnato i seguenti prezzi

Dax Future

16.793

Eurostoxx Future

4.503

Ftse Mib Future

30.364

S&P500

4.850,43.

Per capire cosa potrebbe accadere da ora a questo venerdì, dobbiamo andare a monitorare se si formeranno minimi e massimi decrescenti fra un giorno e l’altro e se questo swing continuerà o meno fino alla chiusura della settimana di contrattazione.

Quindi, da oggi in poi saranno importanti i prezzi di chiusura che si andranno a formare e il pattern che verrà letto nei prezzi. Se di giorno in giorno andremo a leggere swing rialzisti o ribassisti sarà poco influente. Non faremo infatti altro, che andare a monitorare quello che accadrà alla fine di questa settimana.

Oggi potrebbe essere decisivo per il breve e medio termine dei mercati

Ecco come i nostri calcoli statistici ci fanno leggere i mercati di breve termine.

Gli swing ribassisti di breve termine potrebbero continuare se i seguenti listini chiuderanno la settimana di contrattazione su livelli inferiori a:

Dax Future

16.928

Eurostoxx Future

4.527

Ftse Mib Future

30.724

Invece, inizierà uno swing rialzista se lo S&P 500 chiuderà la stessa seduta di contrattazione su livelli inferiori a:

S&P500

4.696.

Non ci resta che attendere gli sviluppi e accodarsi ad essi. Dopotutto questo è il vero segreto per guadagnare sui mercati.

