Questo non dovrebbe essere un anno facile per i mercati azionari. In gioco ci sono diverse variabili, sia economiche che geopolitiche che potrebbero cambiare in qualsiasi momento e portare i prezzi azionari in qualsoasi situazione. Come regolarsi? Come sempre guardando alla tendenza dei grafici e per avere un’idea a quello che è accaduto nelle serie storiche in condizioni più o meno similari. Dopo il forte rialzo dello scorso anno, ora non si deve abbassare la guardia a Wall Street!

I mercati azionari

La chiusura della seduta borsistica del giorno 22 gennaio è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

38.001,81

Nasdaq C.

15.360,29

S&P500

4.850,43.

L’attenzione ora è rivolta ala chiusura mensile per due motivi:

potremo fare le previsioni sul rendimento dell’intero anno con il barometro di gennaio;

andremo a capire come potrebbero muoverei prezzi fino al mese di marzo almeno.

Non si deve abbassare la guardia a Wall Street!

I movimenti di breve termine non devono offuscare quelle che sono le probabilità per l’anno borsistico in corso. Si deve prestare molta attenzione e si devono monitorare attentamente di settimana in settimana e poi di mese in mese quelli che sono i supporti di medio lungo termine.

Di seguito il grafico che riporta le previsioni per l’anno 2024:

Le probabilità da ora al mese di maggio, come da nostri calcoli statistici sulle serie storiche dal 1898 ad oggi, indicano che la strada possa essere al ribasso/laterale ribassista fino al mese di maggio. Un probabile primo minimo si potrebbe verificare a metà febbraio.

Quello che conterà comunque saranno i livelli di prezzo che confermeranno o meno questa ipotesi e sono i seguenti:

ci sarà continuazione della tendenza rialzista se la chiusura di questa settimana sarà superiore a

Dow Jones

37.118

Nasdaq C.

14.766

S&P500

4.699.

Lettura consigliata

2 trend di investimento per i prossimi mesi secondo Forbes