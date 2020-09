In questa mini guida “Taglio capelli, ecco le tendenze per l’autunno 2020”, un focus sulle ultime novità in ambito della cura dei capelli.

Generalmente, settembre è il mese dei nuovi inizi. Dopo un’altra calda estate si torna nuovamente a fare i conti con la quotidianità. I raggi del sole, la salsedine e la potenza di phone e piastra che hanno messo a dura prova la salute dei capelli, ora lascia spazio alla rigenerazione.

Tantissime sono le novità per quanto riguarda tagli e colori di questa stagione.

Taglio capelli, ecco le tendenze per l’autunno 2020

Gli esperti del settore hanno battezzato il trend di questo autunno con una sola parola d’ordine: “personalità”. La tendenza è quella di valorizzare le proprie caratteristiche e dare sfogo al carattere senza avere paura di osare. Ecco i principali tagli di capelli ispirati alle celebrities più famose.

Per i capelli corti il nuovo must è il pixie cut

Il pixie cut è adatto a chi ama le capigliature corte ma senza rasature particolari. Uno stile comodo, femminile, morbido che è in grado di dare al viso dolcezza. Viene consigliato per chi ha visi ovali e allungati. Se si hanno i capelli lunghi, invece, è meglio optare per un taglio più graduale ed evitare lo shock di passare dal lungo al cortissimo.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Per i capelli medi, la tendenza è il messy bob

Il bob è un grande classico dell’autunno, soprattutto se portato mosso e messy. Il capello apparentemente disordinato, infatti, affascina molto e dà quel tocco di personalità in più.

Arriva lo shag per chi ha la capigliatura lunga

Cos’è lo shag? È un taglio che torna direttamente dagli anni 70 e 80. Un medio scalato e spettinato che negli anni settanta incorniciava il viso di tutte le ragazze.

Le mode, dopotutto, vanno e vengono, allora perché non rispolverare un po’ di vecchi anni ’70. dagli quel tocco di modernità dei nostri tempi per un taglio che racchiude tutto il fascino del passato ma che lascia spazio a tutte le novità che il mondo moderno può regalargli. Da non far passare di moda.

Se “Taglio capelli, ecco le tendenze per l’autunno 2020” vi è stato utile, leggete anche “È meglio l’acquisto o il comodato d’uso per la macchina del caffè?“.