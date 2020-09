In un articolo precedente abbiamo visto un modo infallibile per non cadere nelle truffe finanziarie.

Torniamo sul tema in quanto ogni giorno un gran numero di risparmiatori è vittima di truffe finanziarie. In questo articolo segnaliamo 3 siti da cui devi stare alla larga.

Vox populi, vox Dei

Un antico proverbio dice “voce di popolo, voce di Dio”. Questo significa che quando il popolo è concorde nell’affermare una cosa è solitamente vera.

Per questo, attingendo dalle segnalazioni di alcuni risparmiatori alle associazioni di consumatori, facciamo nomi e cognomi dei presunti siti che da cui stare lontano.

L’obiettivo è mettere in guardia i lettori qualora ci si imbatta in queste società

3 siti da cui devi stare alla larga

Revoker Agency con sede a 10 Norwich Street, London EC4A 1BD, in persona di un presunto avvocato Thomas Grey. Si presenta come esperto in recupero crediti

riguardo al trading online della compagnia ITRADER.

Questa persona sostiene che farà recuperare i soldi rubati da HOCH CAPITAL che fa trading online truffando.

Trade Gbp

Ti spingono a investire regalando dei bonus di 500€ che accreditano sul conto. Ma quando provi prelevare o chiudere il conto non hanno mai restituito i soldi.

Mining City

Hanno un sistema binario di ricompensa da estrazione di una nuova cripto che sembra sia più sicura del Bitcoin. Si chiama Bitcoin Vault, quotata su ben 8 exchange con performance tipo da 20 dollari a 400 dollari in 4 mesi.

Vendono contratti triennali acquistabili in BTC e promettono guadagni derivanti da Mining (versano una quota in dollari ogni giorno alle 21).

Questo progetto partito anche in Italia da pochissimo tempo ha tutta l’aria di presentare dei chiaroscuri e poter creare dei danni ai piccoli consumatori.

Il pagamento fisso dei “guadagni”, ogni giorno e il sistema multi-level per incrementare in fretta i partecipanti sono 2 elementi che dovrebbero fartelo evitare. Inoltre è un “business” abusivo non avendo le opportune autorizzazioni.