Tagliare la cipolla senza piangere: ecco 5 trucchi che eviteranno bruciore e lacrime!

Tagliare la cipolla ci regala da sempre lacrime e irritazioni. Purtroppo, l’ortaggio ha questa caratteristica che può infastidire non poco. Non tutti sanno, però, che ci sono tantissimi metodi per evitare questo fastidio. Ecco 5 trucchi che non tutti conoscono per evitare di piangere mentre si taglia la cipolla.

Cucinare bene richiede molta pratica. Unire i giusti ingredienti è importante, ma anche affinare le tecniche è assolutamente necessario per spendere al meglio il nostro tempo in cucina. Questo non solo per metterci meno, ma anche per evitarci alcuni fastidi. Per esempio, non tutti sanno che possiamo evitare il terribile bruciore agli occhi dato dal tagliare la cipolla.

Questa reazione è totalmente naturale, poichè la cipolla rilascia delle particelle irritanti quando affettata. Ci sono moltissimi metodi per evitare questo fastidio. Fare il soffritto non sarà più una tragedia con questi 5 trucchi. Non verseremo più una lacrima in cucina.

Tagliare la cipolla senza piangere grazie all’acqua

Il primo trucco è tagliare la cipolla sott’acqua o tenerla in ammollo. Infatti, l’acqua è la nostra più grande alleata quando si parla di evitare sostanze irritanti. Tagliamo la cipolla sotto l’acqua corrente. Anche se potrebbe risultarci un po’ complicato da gestire, è sicuramente il metodo migliore.

In alternativa, teniamo la cipolla in ammollo dopo averla sbucciata. In questo modo l’elemento irritante all’interno si indebolirà. Il lato negativo di questa tecnica consiste, però, nel sapore finale. La cipolla avrà un sapore meno forte e quindi è da evitare qualora fosse l’ingrediente principale della nostra ricetta.

Attenzione al coltello

Un altro elemento da controllare attentamente è il coltello. Controlliamo che sia ben affilato, perché romperemo meno i tessuti del bulbo. Sono proprio questi che rilasciano la sostanza che ci fa lacrimare durante il taglio. Se

bagneremo, inoltre, la lama del coltello con acqua fredda, limiteremo la sostanza irritante rilasciata. Continuiamo a bagnare il coltello durante il taglio per migliorare l’effetto.

Un rimedio della nonna davvero particolare è quello di masticare lentamente un pezzo di pane. Tecnicamente, in questo modo riempiremo la bocca di saliva ed sarà possibile tagliare la cipolla senza piangere. Anche l’aceto potrebbe essere un ottimo alleato contro le sostanze irritanti della cipolla. Immergiamo l’ortaggio all’interno di una soluzione di acqua e aceto. Lasciamola a riposo per almeno 5 minuti, riducendo il rischio di pianto durante il taglio.

Gli accessori che abbiamo in casa potrebbero evitare le lacrime

Infine, utilizziamo degli accessori in modo da proteggere i nostri occhi dall’irritazione causata. Possiamo mettere i classici occhiali da vista oppure quelli da sole. Possiamo utilizzare anche gli occhialini da nuoto se li abbiamo, in modo che non siano nemmeno troppo ingombranti. Anche le lenti a contatto eviterebbero alle sostanze di infastidire gli occhi e farci piangere.

In ogni caso, dopo aver tagliato la cipolla laviamoci subito le mani. Infatti, molti sentendo bruciore agli occhi, si toccano e peggiorano solamente la situazione. Laviamoci con acqua e sapone le mani e poi laviamo con l’acqua fresca gli occhi.