Le tue piante non fioriscono? Usa questo fertilizzante naturale e avrai un’esplosione di boccioli

Lo sapevi che basta una spruzzata di questo fertilizzante naturale per nutrire le tue piante e farle crescere sane e rigogliose? Un prodotto rivitalizzante che puoi preparare facilmente a casa e che usano anche i giardinieri esperti. Andiamo a scoprire di che cosa si tratta.

Vuoi prenderti cura delle tue piante in modo ecologico, senza usare fertilizzanti chimici? Molto spesso è più facile di quel che pensi. I concimi naturali si possono preparare in poco tempo e nutrono le piante con la stessa efficacia di quelli sintetici. Inoltre sono a costo zero, perché puoi utilizzare ingredienti che hai già in casa o erbe che crescono spontaneamente. Le tue piante non fioriscono? Ti servirà solo una bella passeggiata tra i campi.

Concime fai da te

I concimi fatti in casa ti permettono di nutrire le tue piante in modo naturale, senza inquinare e risparmiando. Li puoi preparare utilizzando delle miscele vegetali che si ottengono lasciando macerare foglie o erbe di facile reperibilità, come l’ortica. È una pianta ricca di importanti nutrienti come le vitamine A e C e numerosi sali minerali preziosi per le specie d’appartamento. Fosforo e ferro,

calcio e potassio, rame e zinco fanno crescere le tue piante sane e rigogliose e assicurano fioriture copiose. L’ortica cresce in abbondanza lungo i sentieri di campagna e non sarà difficile trovarla. Di solito predilige i luoghi umidi. Taglia solo la parte aerea senza strappare le radici e ricordati di proteggere le mani con dei guanti. Il potere urticante della pianta è ben noto.

Le tue piante non fioriscono? Prova questo!

Il macerato di ortica è noto come repellente naturale ma pochi sanno che può essere anche un ottimo fertilizzante. Però per questo uso cambiano la preparazione e il dosaggio. Al momento della raccolta scegli le piante che crescono in zone ombrose perché più ricche di calcio e ferro, i minerali utili per l’azione rivitalizzante. Ti occorrerà mezzo kg di ortica fresca per 10 litri di acqua. Se non hai la possibilità di raccoglierla, puoi sostituirla con 100 g di sostanza secca. In un recipiente senza coperchio versa i due ingredienti facendo in modo che l’erba sia completamente ricoperta di acqua. Ora non resta che attendere. Occorrono due settimane per avere un buon macerato. Durante questo periodo ricordati di mescolare il preparato una volta al giorno. Alla fine della macerazione dovrai filtrare il liquido e diluirlo con acqua, nella proporzione di 1 a 20. Vuol dire che per ogni litro di macerato occorreranno 10 litri di acqua. Ora avrai a disposizione un ottimo fertilizzante naturale da nebulizzare sulle foglie o da usare per annaffiare le tue piante una volta ogni 10 giorni.

L’unico svantaggio e come risolverlo

Il macerato di ortica è un fertilizzante molto efficace e completamente ecologico. Inoltre è a costo zero e di facile preparazione. Tuttavia, durante il processo di macerazione, si sprigionano dei cattivi odori che potrebbero risultare molto fastidiosi. Per ovviare a questo inconveniente aggiungi della bentonite all’acqua del macerato al momento della preparazione. Ne occorrono 50 grammi. La bentonite è un minerale argilloso di origine vulcanica largamente usato in agricoltura e facilmente reperibile in commercio. Assorbe gli odori sgradevoli neutralizzandoli. Ovviamente lascerai il macerato in un luogo aperto o arieggiato.