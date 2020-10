I tagli medi sono il must di stagione. Il caschetto, detto anche bob è uno dei tagli più amati dalle donne di tutto il mondo. Ma ci sono tante nuove varianti fra le quali scegliere in questo autunno inverno 2020-2021: mix relaxed bob, long bob, caschetto alla francese. E in alternativa? Il taglio shag. Ecco cosa scegliere con l’aiuto degli esperti di Bellezza di ProiezionidiBorsa.

Il bob ‘Back to Sixties’

Tagli medi, caschetti e frange per scaldare l’autunno. I caschetti corti fino alle orecchie possono assumere una forma molto arrotondata per dare risalto al ciuffo maxi. Toni Pellegrino propone uno styling bombato con frangia grafica, con una leggera scalatura e una morbidezza laterale.

Il mix relaxed è un bob che si allunga fin sotto il mento e valorizza ogni forma del viso. Si adatta bene a tutte età, senza marcare troppo i lineamenti. È stato scelto da Jennifer Lopez che ha voluto equilibrarlo con un colore biondo medio e caldo. È adatto alle donne con un bel profilo e un occipite (la parte posteriore del cranio) piuttosto alto. Se il capello è fino, meglio tenere le punte squadrate, con leggera scalatura bassa. Va spuntato ogni due mesi.

Il caschetto alla francese

Il french bob, detto anche caschetto alla francese, prevede lunghezze poco sotto l’orecchio e una frangia alla Jane Birkin che spolvera la fronte, fino a metà. Richiede un viso delicato, profilo perfetto e collo slanciato. I capelli devono essere naturalmente lisci per mantenere la forma. Sono poche le donne che possono sfoggiarlo dopo i 40 anni. Si può variarlo con piega wavy e destrutturata, utilizzando uno spray allo zucchero di canna.

Il taglio shag, un medio XXL

Nel taglio shag le lunghezze sono scalate e sfiorano le spalle. Ciocche lunghe e corte si fondono in modo creativo grazie a un gioco di scalature multistrato. Lo stylist internazionale Mario Firiolo, trainer per Wella, è un maestro di questo taglio. Con la sua tecnica taka-taka, ottiene un effetto rock-chic leggero e in movimento in soli cinque minuti, con frangia lunga e aperta. Questo taglio è adatto a chi ha capelli medio mossi o lisci. Si può accentuare con qualche schiaritura sulle punte.