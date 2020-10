C’è chi l’ha sempre fatta e chi l’ha sperimentata solo durante il lockdown. La tinta capelli a casa non è facile da realizzare, se si vuole un buon risultato. Le nuove tinte velocizzano i tempi di applicazione e riducono gli incidenti di percorso: non colano e non sporcano. Rispettano i capelli e la cute riducendo gli ingredienti irritanti ed eliminando l’ammoniaca. Ma un minimo di manualità, e soprattutto molta prudenza, sono sempre indispensabili. Ecco, con gli esperti di Moda di ProiezionidiBorsa, come regalarsi le sfumature di stagione tutta sicurezza.

Darsi un obiettivo raggiungibile

Cambiare radicalmente il proprio colore, coprire i capelli bianchi, ravvivare il tono con riflessi brillanti sono obiettivi ben diversi, che prevedono una diversa esperienza e complessità. Una colorazione che aggiunge riflessi è più facile da provare a casa rispetto a una tinta permanente che permette di coprire i capelli bianchi. Per raggiungere il primo obiettivo ci sono formulazioni pronte all’uso che si usano come una maschera dopo shampoo. Se si vuole cambiare la tonalità, invece, sarebbe meglio non essere da soli durante le ‘grandi manovre’. Anche se i capelli sono corti, l’aiuto di un’altra persona è importante per ottenere un risultato più uniforme su tutta la testa.

Capelli, colore a casa perfetto in tre mosse

Se si deve coprire la ricrescita o cambiare un colore, bisogna seguire attentamente la scala riportata sul retro delle confezioni. In caso di dubbio si può scegliere la tonalità più chiara e controllare una ciocca alla fine del tempo di posa indicato. Comunque, è inutile fare tentativi, se da more si vuol diventare bionde: senza una decolorazione decisa non si ottengono buoni risultati. Per questi cambiamenti radicali è sempre meglio affidarsi a un parrucchiere professionista.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Applicare il colore con cura

Capelli, colore a casa perfetto in tre mosse. Oltre a una confezione di tinta home made, bisogna procurarsi una crema barriera da applicare sulla fronte e sulle tempie per proteggere la pelle. Va bene una crema per le mani alla glicerina, se non si ha altro. Si può aggiungere un cucchiaino di olio di argan alla tinta, per rendere i capelli più soffici. Si comincia dal contorno viso e si prosegue lungo il perimetro, contornando le orecchie, e andando via via verso la nuca.

Una persona può aiutarci per applicare la tinta sulla sezione frontale e la sommità della testa, dove la ricrescita si nota di più. Poi si dividono i capelli in sezioni e si applica il colore sulle radici. Se si vogliono riempire le lunghezze, la posa deve durare solo cinque minuti. Volendo, si può far seguire il trattamento colore da una maschera fai da te, ricavata dal nocciolo di avocado. La ricetta per prepararla la trovi qui.