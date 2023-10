Era da metà agosto che non si registravano tre sedute consecutive al rialzo, ma era da fine agosto che non si registrava un rialzo così importante nello stesso numero di sedute. Inoltre, dopo ben 11 settimane consecutive al ribasso, una sequenza mai registrata in precedenza sul grafico euro dollaro, finalmente c’è stata una settimana che ha chiuso, seppure in modo frazionale, al rialzo. Questo vuol dire che ci potrebbe essere una svolta rialzista in arrivo per il cambio euro dollaro? È ancora troppo presto per cantare vittoria, ma volendo essere ottimisti, c’è stata finalmente qualche indicazione positiva.

A impattare sull’andamento del cambio euro dollaro sono stati come al solito i dati macro. Il dollaro statunitense si è indebolito quando gli investitori hanno valutato il rapporto sui posti di lavoro di venerdì che ha mostrato che le assunzioni negli Stati Uniti sono aumentate ampiamente a settembre, ma anche che la crescita dei salari sta rallentando. C’è, però, un aspetto da non sottovalutare. I futures sui tassi statunitensi prevedono una probabilità di aumento dei tassi del 42% entro la fine dell’anno, rispetto al 33% circa di qualche giorno fa. Attenzione, quindi, alle ripartenze del cambio euro dollaro.

Svolta rialzista in arrivo per il cambio euro dollaro? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il 6 ottobre la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,0586, in rialzo dello 0,38% rispetto alla seduta precedente. La settimana ha chiuso in rialzo dello 0,12% rispetto a quella precedente.

Time frame giornaliero

Al momento va notato che il supporto intermedio in area 1,0537 sta tenendo e potrebbe favorire una ripresa dell’euro. Un segnale in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 1,0733. In questo caso, infatti, potrebbe rafforzarsi lo scenario rialzista che, in ogni caso potrebbe prendere il sopravvento nel caso di chiusure giornaliere superiori a 1,08.

Qualora, invece, il ribasso dovesse continuare, lo scenario più probabile è quello mostrato in figura.

Time frame settimanale

Dopo undici settimane consecutive al ribasso, le quotazioni del cambio euro dollaro hanno finalmente reagito. In caso di immediato recupero di area 1,0815, poi, si potrebbe ipotizzare una ripartenza al rialzo. Una conferma di questo scenario potrebbe arrivare da una chiusura settimanale superiore a 1,11.

