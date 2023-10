Affitti stratosferici a Milano, ma ecco i comuni limitrofi alla metropoli dove affittare costa molto meno

Milano è una città cara per gli affitti, soprattutto per gli studenti. Ecco quali sono i comuni vicini alla metropoli dove puoi trovare case con prezzi di locazione più economici.

Milano è una delle città più care d’Italia per quanto riguarda i prezzi delle case ma anche per gli affitti. Secondo i dati di Immobiliare.it*, il prezzo medio di una casa in vendita a Milano è di 5.293 euro al metro quadro, con punte di oltre 10.000 euro nelle zone più centrali. Il problema esiste anche sul mercato delle case in affitto. Per questo motivo, alcuni studenti hanno deciso di protestare piantando delle tende davanti all’Università Statale di Milano, chiedendo interventi urgenti. Ma il problema riguarda ampi strati della popolazione, in genere quella con reddito più basso.

Affitti stratosferici a Milano in decollo negli ultimi anni

Per gli affitti il costo si aggira attorno ai 22/23 euro mensili al metro quadro, con punte di 30 euro nelle zone centrali. Il prezzo degli affitti è in costante crescita da 10 anni. Nel 2015 il prezzo medio al metro quadro era di 15 euro, oggi abbiamo superato i 22 euro. Un incremento del 50% circa. Per gli studenti universitari, la situazione è ancora più difficile. Una stanza singola costa in media 600 euro al mese, mentre una doppia circa 400 euro. Questi costi sono insostenibili per molti giovani, che si trovano a dover scegliere tra rinunciare agli studi o indebitarsi. Ma sono insostenibili anche per molte famiglie. Quindi cosa fare?

Affittare una casa fuori città: le caratteristiche

Esiste un’alternativa agli affitti stratosferici a Milano? Una possibile soluzione è quella di affittare una casa in uno dei comuni limitrofi alla città, dove i prezzi sono più bassi e la qualità della vita è spesso migliore. Secondo il portale immobiliare Idealista.it*, i comuni della provincia di Milano con gli affitti più economici sono Melzo, con 360 euro al mese per un monolocale. Anche Pogliano Milanese, con 430 euro e Rescaldina, 450 euro al mese sono tra i più economici. Anche a Legnano e Parabiago si trovano monolocali per 450 euro al mese, ma non sono vicinissimi a Milano. Comunque questi Comuni sono tutti collegati a Milano da mezzi pubblici, come treni o autobus, che permettono di raggiungere il centro in tempi ragionevoli.

Affittare una casa fuori Milano: i vantaggi e i benefici

Affittare una casa fuori Milano può avere diversi vantaggi e benefici, sia economici che personali. Innanzitutto, si può risparmiare sui costi dell’affitto, che possono essere anche la metà o un terzo di quelli milanesi. Inoltre, si può godere di una maggiore tranquillità e sicurezza, vivendo in contesti più piccoli e meno caotici. Si può anche avere a disposizione più spazio e verde, sia all’interno che all’esterno della casa. Lo stesso vale per l’acquisto di una casa. Con meno di 50.000 euro si può comprare un bel trilocale a 20 km da Milano.

* (n.d.r. ProiezionidiBorsa riporta gratuitamente annunci riprendendoli dai siti immobiliari della zona. Rimanda a tali siti per maggiori specifiche sui contenuti degli annunci, dei quali non si assume responsabilità.)