Sempre più connessi tramite la tecnologia, non possiamo fare a meno di smartphone e computer. Per lavorare e per comunicare, ma anche per viaggiare, portare con sé documenti e carte di credito. Negli ultimi anni anche la persona più restia ai dispositivi elettronici si è dovuta arrendere all’avanzare della tecnologia.

Sono tanti gli aspetti positivi di questo cambiamento, che ha reso più facile le nostre vite. Molte situazioni, come effettuare operazioni in banca, sono diventate più veloci e non richiedono di essere fatte in presenza.

Eppure nell’essere sempre collegati tramite gli smartphone ci possono essere elementi al quanto inquietanti. In particolare sveliamo perché il cellulare parla da solo e in quali occasioni questo può non essere positivo.

Se di punto in bianco il nostro telefono inizia a parlare dello stesso argomento di cui stavamo discutendo con un amico non dobbiamo spaventarci.

Infatti, è una normalissima funzione che tutti gli smartphone di nuova generazione hanno. È possibile che tale funzione sia stata attivata accidentalmente, senza averlo deciso. Vedremo come disattivarla ed evitare di pensare che il nostro cellulare stia ascoltando le nostre conversazioni.

Sveliamo perché il cellulare parla da solo, quando ascolta le conversazioni e come disattivare questa impostazione

Capita spesso che sul nostro smartphone siano attive applicazioni o funzioni che non abbiamo richiesto. Una di queste è l’assistente vocale che, in alcune occasioni, si attiva grazie a una combinazione di tasti o all’acquisto del dispositivo.

Questa opzione ha diversi nomi. Su Android si chiama TalkBack, mentre su iPhone prende il nome di VoiceOver. Essendo stata pensata per persone ipovedenti, l’assistente vocale si attiva ogni volta che vengono pronunciate alcune parole chiave o comandi vocali. In alcuni casi è possibile che inizi a descrivere o a leggere quello che si trova sulla schermata, come i testi.

Per disattivare TalkBack su Android basta premere entrambi i tasti del volume per alcuni secondi. In alternativa, su “Impostazioni” e “Accessibilità”, selezioneremo “Disattiva TalkBack”. Su iPhone, invece, potremo usare Siri oppure premere 3 volte il tasto laterale o il tasto “Home” per disattivare l’opzione. Stessa cosa si può fare dal centro di controllo, sempre in accessibilità.

Un’altra possibilità è che Android o iOS abbiano l’accesso al nostro microfono. In questo caso gli assistenti vocali integrati come OK Google e Siri ascolteranno quello che stiamo dicendo. Per disattivarli basterà selezionare “Assistente vocale” sulle impostazioni e selezionare “Off” nella sezione del microfono.

