È incredibile quanta utilità abbiano i cellulari al giorno d’oggi. Basta un giorno senza per complicarci la vita (ecco un articolo su come purificarsi dal cellulare e dalle relazioni virtuali). Ormai pare che non se ne possa più fare a meno. Usiamo gli smartphone per lavorare, per contattare le persone, per ricevere e mandare email, per ordinare la cena e tanto altro.

Infatti, si può dire che gli smartphone contengano una grande parte della nostra vita. Con essa anche dati personali, carte di credito, PIN, documenti e il famigerato Green Pass. Per questo è importante che il cellulare funzioni alla perfezione. Molte persone, per necessità o per moda, cambiano modello ogni anno o sei mesi.

Ma ci siamo mai chiesti cosa succede ogni volta che lasciamo un cellulare vecchio per comprarne uno nuovo? Purtroppo dovremmo fare attenzione a questo comune errore quando cambiamo smartphone perché mettiamo a rischio i nostri dati. Dipende da dove va a finire il vecchio smartphone.

Se lo conserviamo in un cassetto di casa nostra non succede nulla. Ma se abbiamo lasciato quello vecchio in permuta ci potrebbero essere dei rischi. Stessa cosa se abbiamo deciso di rivenderlo. In questo articolo spieghiamo quali sono e come proteggersi.

Attenzione a questo comune errore quando cambiamo smartphone perchè mettiamo a rischio i nostri dati

Prima di lasciare in permuta il vecchio cellulare dobbiamo pensare che in esso resta traccia della nostra vita. Dati bancari, carte e iban, conversazioni, spostamenti, account Google o Apple etc. Ecco perché è bene non lasciarne traccia. È vero che spesso la permuta viene fatta con negozi e aziende sicure. Ma questo non ci protegge dal furto di dati.

Ecco perché la prima cosa da fare prima di lasciare lo smartphone è fare un backup. In questo modo, trasferiamo tutti i dati importanti all’altro telefono. Esistono vari metodi in base al modello e alla marca di cellulare. Quest’operazione si può fare anche tramite Google Drive. Un’altra funzione utilissima è quella della criptazione dei dati. In questo modo risulteranno illeggibili da chiunque entri in possesso del dispositivo.

Successivamente eliminiamo i dati salvati dal vecchio cellulare. Provvediamo anche a disattivare tutti gli account. Specialmente su iPhone, quest’operazione deve essere fatta perché contrariamente non permette l’uso al nuovo proprietario. Per finire, è possibile anche fare un ripristino di fabbrica grazie alla cancellazione sicura dei dati. In questo modo elimineremo qualsiasi nostra traccia in totale sicurezza.

Su iPhone quest’opzione si trova sotto impostazioni generali della scheda. Basta selezionare Inizializza e pulire il telefono. Su Android, invece, basta entrare in Sistema e selezionare Ripristino di fabbrica e Ripristino telefono.

