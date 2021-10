Tutti in casa abbiamo quella tovaglia o quelle lenzuola che nella maniera più assoluta, qualunque sia la modalità di lavaggio, devono essere lavate da sole. Infatti, nonostante i tanti lavaggi e il passare del tempo, alcuni capi continueranno a perdere colore per tutta la loro esistenza. Ecco, allora, che potremmo ritrovarci con la nostra camicia preferita o la biancheria completamente colorata per averli lavati, anche inavvertitamente, con capi sbagliati.

Se questo dovesse accadere sarebbe un bel problema ma, come sempre, la saggezza e l’esperienza delle generazioni passate viene in nostro aiuto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Svelato l’infallibile segreto della nonna per sbiancare il bucato quando i vestiti stingono in lavatrice

Qualora ci trovassimo con vestiti macchiati dalla perdita di colore di altri, innanzitutto, dovremmo valutare l’opzione di metterli in ammollo con della candeggina. Il noto potere sbiancante della candeggina potrebbe aiutare a rimuovere le macchie di colore dalle fibre dei vestiti che poi dovranno essere lavati nuovamente. Questa potrebbe essere una buona soluzione per vestiti bianchi. Tuttavia, prima di compiere quest’operazione, sarà necessario verificare se il tessuto può reggere trattamenti con prodotti aggressivi come la candeggina per evitare di fare la proverbiale “toppa peggio del buco”.

Utile dappertutto

Dunque, per scongiurare danni ulteriori ai capi già macchiati, ecco svelato l’infallibile segreto della nonna per sbiancare il bucato quando i vestiti stingono in lavatrice. Stiamo parlando dello straordinario bicarbonato di sodio, alleato delle mansioni domestiche di qualsiasi genere, dalla cucina al giardino. In questo caso dovremo munirci di abbondante bicarbonato di sodio per trattare gli abiti su cui il colore è stato perso. In una bacinella metteremo i capi macchiati, sapone di Marsiglia e abbondante bicarbonato di sodio. Dovremo strofinare delicatamente e fare in modo che su tutta la superficie dei capi possa agire il bicarbonato intaccando il colore le macchie. Compiuta quest’operazione lasceremo in ammollo almeno 5 ore.

Trascorso il tempo necessario, sciacqueremo con abbondante acqua fredda per rimuovere tutti i residui di bicarbonato per poi mettere nuovamente gli abiti in lavatrice.

Macchie ostinate

Quando i capi stingono in lavatrice è indispensabile intervenire il prima possibile per fare in modo che le macchie non si fissino sul bucato. Specialmente per quanto riguarda le macchie di colore rosso che sono quelle più difficili da rimuovere. In questo caso potremmo aumentare l’azione del bicarbonato di sodio aggiungendo un bicchiere di aceto per litro d’acqua. Come prima, lasceremo in ammollo per poi rimettere i capi in lavatrice ed eliminare i residui di colore.

Tuttavia alcuni tipi di macchie potrebbero essere particolarmente resistenti ad andar via. In questo caso è consigliabile rivolgersi ad una lavanderia piuttosto che accanirsi troppo a lungo in casa.

Approfondimento

Molti buttano i limoni spremuti non sapendo che valgono oro per queste funzioni