Il cibo rappresenta uno dei migliori alleati per la nostra salute. Difatti, come ben sappiamo, moltissime malattie e altrettanti disturbi possono essere evitati grazie a una corretta alimentazione.

Certamente non sempre è così. In quanto, spesso le cause dell’arrivo di una malattia non possono essere controllate, ne tantomeno evitate. Tuttavia, in alcuni casi, seguire una dieta equilibrata e fatta dunque di cibi salutari e di poco alcol potrebbe rivelarsi incredibilmente vantaggioso.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Disturbi fastidiosi

Come ben sappiamo, capita di sperimentare dei disturbi che, seppur non gravi e allarmanti, potrebbero rivelarsi in ogni caso molto fastidiosi. Tra questi senza dubbio troviamo la stitichezza.

Questa condizione, infatti, anche se sotto controllo e non cronica, può comunque avere diverse conseguenze. Tra cui gonfiore addominale, mal di pancia e disagio diffuso. Per questa ragione oggi vogliamo presentare il potenziale potere benefico di un alimento. Il quale, se assunto, potrebbe aiutare molto contro questo disturbo.

Non solo prugne tra i frutti benefici per l’intestino ed efficaci contro la stitichezza

Quando si parla di problemi ad andare in bagno, e dunque anche di stitichezza, il primo alimento che solitamente viene in mente è la prugna. Effettivamente, si tratta di un frutto vantaggioso in questo senso, proprio per delle componenti che presenta nella sua struttura.

Eppure, non tutti sanno che, oltre alle prugne, c’è anche un altro frutto altrettanto vantaggioso per chi ha problemi ad andare in bagno. Ovvero le more. Difatti, come ben spiegato anche sul sito della Fondazione Veronesi, le more contengono diverse componenti benefiche, tra cui la fibra insolubile. La quale stimolerebbe la peristalsi intestinale, aiutando l’apparato digerente nel lavoro e facilitandone, dunque, i processi di digestione.

Inoltre, poi, presenta in struttura anche polifenoli, potenzialmente in grado di proteggere la pelle dai radicali liberi, e acido ellagico, un composto con proprietà antiossidanti che potrebbe rivelarsi anche in grado di prevenire la formazione di alcuni tumori.

Come sempre in questi casi, suggeriamo di sentire prima il proprio medico e poi, solo dopo il suo benestare, decidere se aggiungere questo alimento nella propria dieta quotidiana. Se fatto, molto probabilmente si tratterà di una scelta di cui non ci pentiremo. In quanto, già poco tempo dopo, potremmo apprezzarne i benefici. Come possiamo vedere, dunque, solo in pochi ne erano a conoscenza ma ci sono non solo prugne tra i frutti benefici per l’intestino ed efficaci contro la stitichezza.