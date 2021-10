Per quanto possiamo sostenere di non averlo fatto, tutti sogniamo durante la notte, seppur non ce lo ricordiamo la mattina seguente. Il cervello, infatti, continua ad elaborare informazioni immagazzinate nella giornata, o nella vita, per riproporcele in immagini che, forse, potrebbero voler dire di più. I greci descrivevano il sogno come una presenza in piedi sopra le loro teste che annunciava il volere degli dei per mezzo di misteriosi messaggi. Eppure, a pensarci bene, nei sogni sembra sempre che ci sia qualcosa da capire o da interpretare attraverso degli enigmatici indizi o eventi. Quello che descriveremo, è noto per essere uno dei sogni più comuni e diffusi dalle molteplici interpretazioni.

A molti sarà capitato di avere dei sogni che riguardano i denti, che sembrerebbero essere una proiezione molto profonda del subconscio. Brutte notizie per chi fa questo sogno antico perché potrebbe annunciare terribili sventure, avrebbero detto gli antichi. Infatti, sebbene sia stata superata la credenza che sognare di perdere i denti sia un qualcosa di legato alla morte dei cari, pare che questo sogno rappresenti comunque un cattivo presagio.

Tuttavia, non stiamo parlando di magia, ma di proiezioni della mente che riflettono il nostro stato d’animo, ma vediamo quali.

I denti nel sogno

I denti rappresentano la nostra sicurezza e sono simbolo di forza interiore, per cui sognare di perderli o averli rovinati potrebbe voler dire insicurezza.

Ad esempio, pare che sognare un singolo dente che cade rappresenti un imbarazzo latente che abbiamo nell’esprimere un’opinione o che siamo sotto pressione per il giudizio altrui. Allo stesso modo, sognare la perdita di più denti contemporaneamente indicherebbe una carenza di sicurezza nei confronti del partner o fragilità agli occhi di qualcuno.

Potrebbe invece accadere di sognare denti rovinati o danneggiati che, allo stesso modo, indicano imbarazzo e senso di inadeguatezza.

Significati positivi

A pensarci bene è abbastanza intuitivo capire perché capita di fare questo tipo di sogno. Infatti, per chi non sarebbe imbarazzante, stressante o umiliante perdere improvvisamente i denti o averli sporchi davanti a qualcuno di importante?

Infatti, in momenti di grande sicurezza sarà capitato di sognarci con grandi sorrisi smaglianti, mostrandoci sicuri della nostra vita. Denti forti e bianchi sognati su noi o su altri dimostrano lo stato di sicurezza e una salda autostima, senza la paura di mostrarli al prossimo.

