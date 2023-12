Il rialzo dal setup annuale nero del 30 ottobre è stato molto forte e molto superiore alla media per un mese. Cosa attendere da ora in poi? Potrebbe continuare oppure dicembre andrà contro la sua statistica? Solitamente l’ultimo mese dell’anno è postivo con un rendimento medio intorno al 2%. I primi 5/6 giorni di Borsa aperta però tendono a essere laterali. Ritracciamento di qualche giorno per i mercati azionari?

I nostri setup annuali

Utilizzando un algoritmo proprietario riusciamo a calcolare i punti futuri di tempo dove potrebbe formarsi un minimo o massimo. Negli ultimi 20 anni la precisione è ststa di quasi il 90%. L’ultimo setup per quest’anno è scaduto il 30 novembre e a questa data i mercati internazionali sono arrivati con un massimo. Si scenderà quindi da ora in poi?

Ritracciamento di qualche giorno per i mercati azionari?

Alla chiusura della seduta di contrattazione dell’1 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi sugli indici azionari analizzati:

Dax Future

16.246

Eurostoxx Future

4.388

Ftse Mib Future

29.840

S&P500

4.553,51.

Fra gli ultimi giorni di novembre e il primo di dicembre abbiamo letto sui nostri oscillatori un eccesso e questo a parer nostro potrebbe portare a un ritracciamento durante buona parte della prossima settimana, se non di più.

Vediamo ora come mantenere il polso della situazione grafica. I nostri algoritmi ci hanno indicato che a fine novembre la tendenza di lungo termine è stata ristabilita.

Come regolarsi da ora in poi?

Ci sarà continuazione del trend rialzista se le chiusure di venerdì 8 dicembre saranno superiori ai seguenti livelli:

Dax Future

15.929

Eurostoxx Future

4.321

Ftse Mib Future

29.230

S&P500

4.535.

Da ora in poi i nostri algoritmi non faranno altro che seguire la tendenza in corso e di volta in volta indicare quali sarebbero i punti di inversione ribassista.

