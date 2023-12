Quali società staccheranno dividendi a Piazza Affari tra fine 2023 e inizio 2024: le date da segnare sul calendario

Quali società staccheranno dividendi a Piazza Affari - Stefano Stabile, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Ci stiamo avvicinando alla fine del 2023 ma in ambito finanziario le novità non sono ancora finite del tutto. In quest’articolo illustriamo quali saranno gli stacchi dei dividendi tra l’autunno 2023 e l’inverno del 2024.

Il 18 settembre Eni e STM hanno staccato delle cedole. Di preciso, Eni ha staccato la prima tranche del dividendo 2024, STM la seconda tranche, entrambe relative all’esercizio dell’anno 2023 e rispettivamente dall’ammontare di 0,24 euro e 0,06 dollari.

Poco più di una settimana fa, il 20 novembre, Eni ha staccato anche la seconda tranche, dall’ammontare di 0,23 euro. Per questo 2023, è importante annotare un’ultima data in merito allo stacco dei dividendi. Scopriamo quale.

Quali società staccheranno dividendi a Piazza Affari negli ultimi mesi di quest’anno

L’11 dicembre 2023 è l’ultimo appuntamento di quest’anno per quanto riguarda il mercato azionario italiano. Infatti, STM staccherà la terza tranche del suo dividendo, dall’ammontare di 0,06 dollari. Scopriamo invece quali società staccheranno dividendi a Piazza Affari nei primi mesi dell’anno che verrà a quanto ammonteranno questi ultimi.

Stacco dei dividendi: ecco che cosa aspettarsi per l’inizio del 2024

La prima data da segnare è il 19 febbraio, giorno in cui Banca Generali staccherà la seconda tranche relativa all’esercizio 2022 e dall’ammontare di 0,65 euro.

STM, invece, staccherà la quarta tranche il 20 marzo. L’ammontare, in questo caso, è di 0,06 dollari. In seguito, a marzo e a maggio 2023 Eni staccherà la terza e la quarta tranche, di 0,24 e 0,23 euro.

Le date e l’ammontare di quelli del MidCap

Fin ora abbiamo trattato i dividendi del Ftse Mib, ma quelli del MidCap meritano un discorso a parte. Infatti, il 18 settembre c’è anche stato lo stacco dell’acconto sul dividendo Piaggio 2024 e relativo all’esercizio 2023, dal costo di 0,125 euro.

Inoltre, il 20 novembre è stato il giorno dello stacco del dividendo ordinario e risparmio di Danieli & C, dalla cedola di 0,31 euro per le azioni ordinarie e di 0,3307 per quelle risparmio.

