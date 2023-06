Svelato in anticipo chi vincerà l’Isola dei Famosi (spoiler). Le stelle non hanno dubbi: lunedì a trionfare sarà lui

Dopo la morte di Silvio Berlusconi, Mediaset ha stravolto i suoi programmi. Lunedì, quindi, non è andata in onda la semifinale dell’Isola dei Famosi che, invece, vedremo stasera. A questo punto, resta confermato che la finalissima sarà lunedì 19 e se vuoi sapere in anticipo chi vincerà ecco cosa dicono le stelle.

L’improvvisa scomparsa di Silvio Berlusconi ha cambiato completamente il palinsesto dei programmi Mediaset, come è giusto che sia. A partire dal tradizionale appuntamento dell’Isola dei Famosi, previsto ogni lunedì. Infatti, la semifinale, che doveva andare, in diretta, il 12 giugno, è stata posticipata. A quando? A stasera, con Helena e Gian Maria che sono in nomination. Anche se, in base al loro oroscopo di lunedì scorso, avevamo azzardato la previsione sull’eliminato. Solo che adesso, cambiando il giorno della diretta, quella previsione non vale più e, quindi, vedremo come andrà a finire con il televoto. Pur non conoscendo la previsione di chi resterà, dei due, in gara, si può chiedere alle stelle quello che interessa a tutti. Infatti, è stato svelato in anticipo chi vincerà l’Isola dei Famosi (spoiler).

Sono questi i concorrenti rimasti in gara, compresi i due al televoto

Vediamo quali sono i concorrenti che sono rimasti in gara, compresi i due che, stasera, sono a rischio eliminazione. Abbiamo la cantante Alessandra Drusian, nata il 17 maggio 1969 e quindi del segno del Toro. È rimasto Andrea Lo Cicero, ex rugbista e ora conduttore televisivo, nato il 6 maggio 1976, anche lui del Toro.

Cristina Scuccia, la ex suora, ora cantante, è nata il 19 agosto 1988. Il che fa di lei una del segno del Leone. Luca Vetrone, modello, è nato il 19 febbraio del 1995; quindi, è dei Pesci.

Ecco completato il quadro dei concorrenti ancora in gara. Per chi fai il tifo?

Quanto a Marco Mazzoli, speaker, la carta di identità dice 19 ottobre 1972, che lo colloca sotto la Bilancia. Passiamo a due concorrenti. La prima è Nathaly Caldonazzo, ballerina e showgirl, nata il 23 maggio 1969. Lei è dei Gemelli.

Quanto a Pamela Camassa, modella, la data di nascita è 22 aprile 1984, è del Toro. E ci sono i due concorrenti in nomination. Helena Prestes è nata il 16 luglio 1990 ed è del Cancro. Infine, Gian Maria Sainato, del 17 gennaio 1995, è Capricorno.

Svelato in anticipo chi vincerà l’Isola dei Famosi (spoiler). L’oroscopo non sembra avere dubbi

Benissimo, ora, però, non resta che andare a vedere come sarà l’oroscopo per il 19 giugno, così da provare a prevedere chi vincerà. Con il Grande Fratello Vip ci eravamo riusciti.

Ebbene, il segno che ha l’oroscopo migliore di tutti, per lunedì prossimo, sarà la Bilancia. Che è il segno dello speaker Marco Mazzoli. Quindi, a dare retta alle stelle, potrebbe vincere lui. Non è messo male nemmeno il Leone, il segno di Cristina Scuccia. Quindi, se dovessimo azzardare una previsione, vincerebbe uno di questi due. Vedremo lunedì.