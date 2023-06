Pazzesco quanto si guadagna adesso investendo anche solamente 20.000 euro in questo prodotto d’investimento

Nell’ultimo anno il rialzo dei tassi di interesse ha fatto lievitare anche i rendimenti. Oggi molteplici strumenti di investimento garantiscono guadagni inimmaginabili solamente 12 mesi fa.

Se hai 20.000 euro da investire e vuoi ottenere il massimo rendimento possibile, devi considerare diversi fattori. Tra questi non solo il tasso di interesse, ma anche la durata, la liquidità e la sicurezza dell’investimento. Ma perché proprio 20.000 euro? Perché questo è l’importo medio delle sottoscrizioni del BTP Valore che ha avuto un grande successo tra i piccoli risparmiatori.

Pazzesco quanto si guadagna ora col BTP Valore

Partiamo proprio dall’analisi del BTP Valore, quanto si guadagnerebbe investendo adesso 20.000 euro in questo titolo di Stato mantenendolo fino alla scadenza? Questo innovativo BTP a tasso fisso con cedole semestrali ha una durata di quattro anni. Il tasso delle cedole è prefissato e aumenta ogni due anni, secondo una modalità definita step up. Inoltre, il BTP Valore offre un premio fedeltà a chi lo detiene fino alla scadenza.

Il BTP distribuisce una cedola lorda del 3,25% per il primo e secondo anno e una del 4,00% per il terzo e quarto anno. Il premio fedeltà per chi lo mantiene fino alla scadenza è dello 0,5%, calcolato sul capitale investito. In totale il rendimento sarà del 15%. Investendo 20.000 euro in questo BTP Valore, quanto si guadagnerà a scadenza? Supponendo di acquistarlo sul mercato secondario ad un prezzo a 100 centesimi, il rendimento lordo totale sarà di 2.900 euro, ovvero il 14,5%. Infatti, chi acquistasse sul mercato secondario non avrebbe diritto al premio finale 0,5%. Applicando la tassazione del 12,5%, il guadagno netto sarà di 2.537 euro.

Ecco quanto rende oggi il migliore conto di deposito

Si potrebbe ottenere una cifra maggiore investendo in un conto di deposito per 48 mesi? Il conto di deposito è un conto bancario che permette di depositare i propri risparmi e ricevere degli interessi in cambio. Il conto di deposito può essere libero o vincolato. Nel primo caso, si può disporre delle somme depositate in qualsiasi momento. Nel secondo caso, si deve vincolare il capitale per una certa durata e si ottiene un tasso di interesse più alto.

Al momento della stesura di questo articolo, il conto di deposito col tasso più alto offriva un rendimento lordo annuo del 4,7%. Quindi, su 4 anni il rendimento totale lordo sarebbe del 18,8%, superiore al rendimento totale del BTP. Ma sul conto di deposito grava una imposizione fiscale del 26%, quindi il guadagno netto a scadenza sarebbe di 2.780 euro circa, comunque superiore. Pazzesco quanto si guadagna con un conto di deposito più conveniente, molto più del BTP Valore.

Quanto rende il Buono fruttifero risparmio semplice

I Buoni fruttiferi postali hanno diverse scadenze e l’unico con una scadenza di quattro anni è il Buono fruttifero risparmio semplice. Più o meno ha lo stesso funzionamento del conto di deposito, si versano i soldi e si attende la scadenza. Il Buono offre un rendimento dell’1,5% annuo lordo, quindi del 6% totale a scadenza. Investendo 20.000 euro ed attendendo la scadenza dei quattro anni, si incasseranno 1.816 euro, al netto della imposizione fiscale.

Questa cifra può essere raggiunta, però, solo a determinate condizioni riportate nel regolamento del Buono. Se non si soddisfano queste condizioni il rendimento scende. E comunque anche la cifra più alta è lontana dai rendimenti degli altri due strumenti. I Buoni postali non hanno rendimenti concorrenziali, ma offrono vantaggi che solo questi prodotto possono garantire. Scoperto quanto che è pazzesco quanto si guadagna coi diversi strumenti, bisogna capire quale sia più adatto alle nostre esigenze.