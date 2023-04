Come indossare la giacca in tweed: copia il look sensazionale e low cost di Letizia di Spagna

Elegante, raffinata e senza tempo, è il capo must have della primavera. La classica giacca amata da Coco Chanel diventa low cost e alla portata di tutti. Vediamo come abbinarla per un look da vera Regina!

Letizia Ortiz, meglio nota come Letizia di Spagna è ormai diventata un’icona di stile. La bellissima giornalista diventata regina sfoggia sempre abbinamenti raffinati. Alterna abiti di gala a completi chic ma alla portata di tutti. E tra i capispalla che preferisce c’è sicuramente la giacca in tweed. L’abbiamo vista più di una volta indossarla in tante varianti, corta, lunga, chiara o scura. Ma come abbinarla per sfoggiare il suo stile?

Come indossare la giacca in tweed stile Chanel ma economica

Vuoi copiare il suo look ma non vuoi spendere troppi soldi? Ormai è così di tendenza che tanti brand l’hanno inserita nelle loro collezioni. Zara, ad esempio, che con 60 € circa propone diverse varianti, dal panna al verde acceso o il blu. Per arrivare a marchi più costosi e pregiati come Luisa Spagnoli che propone una versione bianca con inserti colorati. A prezzo pieno una giacca del genere può costare intorno ai 350 €, ma negli outlet si trova anche a 150 €.

Sbizzarrisciti con i colori pastello come il rosa o color carta da zucchero. Ma il must di questa primavera richiede colori intensi e decisi, non banali. Rosso, arancio, verde, blu elettrico e anche nera con dettagli gioiello importanti. Da sola rende qualsiasi outfit elegante, anche se usata come capospalla su semplici pantaloni blu navy. Lo sa bene anche Diletta Leotta, sempre impeccabile e chic in tutti i suoi look. Copia il suo stile se vuoi fare sempre una bella figura, in ufficio o a cena fuori.

Incredibile sopra il tubino e di classe anche con i pantaloni blu navy

Indossala con pantaloni dal taglio dritto, sartoriali o con dei jeans. Vuoi usarla come capospalla per le serate primaverili più fresche? Scegli un modello più lungo tipo blazer e mettila su un vestitino lungo in maglia. Sotto usa un sottogiacca di seta, una camicia con le ruches o anche una t shirt.

E per le scarpe? Questa giacca così iconica è così stupefacente che sta bene anche con le ballerine. Per una versione più rock indossala con degli anfibi, per una più casual con le sneakers. Ma se vuoi stendere tutti non puoi rinunciare ad un bel tacco alto, magari a spillo. Se vuoi un mix tra classe e comodità scegli le zeppe o le slingback con il tacco piramidale. Questo modello è salito alla ribalta un paio di anni fa ma è diventato subito un classico di tendenza.

Insomma, ecco come indossare la giacca in tweed e renderla chic e giovanile. La bella Regina di Spagna sfoggia sempre look incredibili e da sogno. Ma quelli che ci piacciono di più sono gli outfit economici che possiamo copiare facilmente.