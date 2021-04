Col tempo gli asciugamani possono diventare secchi e ruvidi. E utilizzarli non è più un piacere. Il problema è da ricercare quasi sempre nel lavaggio. I detersivi sbagliati o la presenza di calcare nell’acqua possono incidere su questa situazione, col risultato di produrre asciugamani legnosi e pungenti.

Seguendo poche regole, ma giuste, è possibile restituire alle spugne del proprio bagno una morbidezza sorprendente e totale. In particolare, esiste un ingrediente che possiamo aggiungere al nostro lavaggio e che potrebbe fare davvero la differenza. In questo articolo, infatti, sarà svelato il segreto per ottenere asciugamani morbidi e soffici come nuvole da far invidia ai professionisti. Scopriamo insieme qual è l’ingrediente magico.

Attenzione ai detersivi

I detersivi e gli ammorbidenti, spesso, creano più danni che giovamenti. Se usiamo troppo detersivo, impediremo all’acqua di entrare nel tessuto e, quindi, di lavarlo correttamente. Il risultato sarà che parti di detersivo non visibili a occhio nudo, rimarranno impregnate nell’asciugamano, e ne causeranno l’indurimento. Ma non è tutto.

Se, quando tiriamo gli asciugamani fuori dalla lavatrice, avvertiamo un cattivo odore, il problema potrebbe essere proprio il detersivo. Ecco perché scegliere i detergenti giusti (e non aggressivi) è di fondamentale importanza per la buona riuscita del lavaggio.

Esiste, però, un ingrediente più naturale che non solo rende i tessuti più morbidi, ma li igienizza e li libera dal calcare. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

L’ingrediente segreto

Stiamo parlando dell’acido citrico. Ha una capacità davvero sorprendente di ridonare morbidezza ai tessuti, senza aggredirli o rovinarli.

Se, dopo aver sperimentato diversi detersivi, non si è trovato ancora quello che fa al caso nostro, l’acido citrico potrebbe essere la scelta giusta per noi. Questo, infatti, è un ottimo sostituto dell’ammorbidente.

Basterà miscelare 50 grammi di acido citrico in mezzo litro d’acqua: questa soluzione eliminerà i batteri, quindi igienizzerà i capi, e andrà a sciogliere i residui di calcare che induriscono i tessuti. Ed ecco svelato il segreto per ottenere asciugamani morbidi e soffici come nuvole da far invidia ai professionisti. Ma non è tutto.

L’acido citrico è un’ottima soluzione anche per le pulizie di casa. Sui sanitari del bagno, ad esempio, è in grado di rimuovere tutti gli aloni di calcare dell’acqua. Insomma, un vero jolly da tenere sempre in casa.

Il consiglio in più

Per stirare gli asciugamani, è meglio non utilizzare il vapore. Al contrario di ciò che si potrebbe pensare, il vapore inaridisce il tessuto spugnoso dell’asciugamano e lo rende secco e asciutto. Meglio preferire temperature basse, che non induriscono i tessuti e li conservano nella loro condizione originale.