Quest’oggi con gli Esperti di Casa e Giardinaggio di ProiezionidiBorsa, scopriremo il segreto che nessuno conosce per far vivere a lungo e in salute la pianta che porta denaro e felicità a chi la cura.

Si tratta di una pianta speciale che sta letteralmente facendo impazzire gli amanti del verde, i cc.dd. green lovers.

È oramai considera un vero e proprio magnete di soldi e felicità.

La pachira, perché di questa pianta parleremo di qui a breve, conosciuta anche come l’albero dei soldi, è una pianta tropicale sempreverde che nasce nelle foreste pluviali.

In Italia è particolarmente apprezzata negli appartamenti, negli uffici o negli studi professionali.

È considerata una pianta da abbellimento d’interni. Infatti, decora con gran gusto gli ambienti. E ciò grazie al suo particolare tronco intrecciato che si ottiene con un paziente lavoro manuale. Ed è adatta come regalo alternativo.

Cliccando qui, i Lettori potranno scoprire i motivi per i quali questa pianta sta facendo impazzire tutti.

Oltre ai poteri e alle energie positive che la caratterizzano, questa pianta sempreverde è dotata di foglie lucide e palmate di un colore verde intenso. Quindi molto ornamentali.

E ha un costo che varia a seconda delle sue dimensioni. Più alta e grande è la pianta e maggiore è il suo costo.

Il costo di un alberello di circa 130 cm con un vaso di diametro di circa 20 cm si aggira intorno ai 90 euro.

A questo punto, dopo questa breve introduzione, è lecito domandarsi qual è il segreto che nessuno conosce per far vivere a lungo e in salute la pianta che porta denaro e felicità a chi la cura.

Il segreto che nessuno conosce per far vivere a lungo e in salute la pianta che porta denaro e felicità a chi la cura

La pachira attira soldi, felicità e abbondanza. E al riguardo ci sono tante teorie. C’è, ad esempio, chi crede che la pianta porti soldi e allegria solo se posizionata nella orientazione sud-est.

Ma per farla vivere a lungo e in salute è necessario seguire alcuni consigli.

Tra questi, il segreto che nessuno conosce per far vivere a lungo e in salute la pianta che porta soldi e felicità a chi la cura, riguarda il rinvaso.

Quasi tutti quando acquistano o ricevono in regalo la pachira decidono di travasarla in un vaso che non sia quello del fioraio, o del vivaio, nel quale è stata presa.

Tuttavia, nessuno sa che questa pianta non gradisce essere rinvasata. Il segreto, qualora il rinvaso fosse proprio necessario, e questo potrà dirlo solo il venditore, è preferibile farlo nella primavera successiva al periodo in cui è stata acquistata.

In questo modo, la pianta potrà adattarsi meglio al nuovo ambiente. E crescere, quindi, in un vaso adeguato alle dimensioni.

Ecco svelato il segreto che nessuno conosce per far vivere a lungo e in salute la pianta che porta denaro e felicità a chi la cura.