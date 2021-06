Esiste una disciplina che è una vera e propria bussola che fa parte del nostro quotidiano. La propriocezione garantisce la nostra stabilità ed il nostro equilibrio psicofisico.

Ci sono una serie di esercizi che ci aiutano a sviluppare questa qualità che aumenterà notevolmente il nostro benessere e la nostra salute. Per combattere lo stress ed essere in salute ecco come ritrovare l’equilibrio fisico e mentale con questi esercizi di allenamento da fare comodamente in casa o all’aperto.

Mantenere l’equilibrio e le attività che lo stimolano

Si dice spesso avere la testa sulle spalle o i piedi per terra e questi modi di dire parlano della propriocezione. È un vero e proprio fenomeno che spiega la capacità di conoscere e sentire la posizione di uno dei membri del corpo nello spazio.

È una specie di sensibilità profonda che ci permette di fare uno scan del nostro corpo. In questo modo potremo sentire dove sono i blocchi e disagi e potremo agire per risolverli. Inoltre, questa disciplina ci insegna come sfruttare la leggerezza e pesantezza del nostro corpo in relazione alle forze fisiche.

L’equilibrio è uno stato che si perde con gli anni ma si può allenare con dei semplici esercizi quotidiani. Per mantenere e migliorare il nostro equilibrio corporeo ecco degli esercizi molto semplici che possiamo eseguire.

Camminiamo sulla sabbia, nell’acqua o su un ponte che si muove. Adattarsi a delle superfici non lisce e non dure e soprattutto in movimento sviluppa infatti la nostra psicomotricità. Ci sono altre tecniche e arti come la danza, il Tai Chi, il Qi gong e lo yoga che ci permettono di lavorare sull’equilibrio. Questo allenamento costante ci permetterà di prevenire eventuali malattie neurovegetative.