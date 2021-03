Svelato il segreto dell’eterna giovinezza della pelle delle imperatrici

Ogni donna vorrebbe la pelle di una regina. Liscia, morbida, senza rughe o macchie. Insomma, una pelle bella che magari ringiovanisca anche di qualche anno.

I costi per delle creme antirughe o di bellezza in genere possono arrivare ad essere davvero molto alti. C’è chi ha voglia di spenderli per i risultati che donano e chi cerca soluzioni altrettanto efficaci con rimedi casalinghi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Dalle imperatrici dell’est arriva una soluzione inaspettata. Qualcosa che si può fare comodamente in casa. Anche se la sua efficacia è talmente dimostrata da trovare in commercio diversi prodotti con la stessa formulazione.

Di cosa si tratta?

Si tratta di una crema idratante e illuminante. Capace di riportare elasticità alla pelle e di rassodarla con il passare del tempo. Restringe i pori, dona vitalità e ha un effetto ringiovanente. Non ha effetti collaterali.

Insomma, la soluzione che tutte le donne cercano. Finalmente svelato il segreto di bellezza dell’eterna giovinezza della pelle delle imperatrici: i funghi. Nello specifico del ganoderma reishi, anche detto fungo dell’immortalità.

Nella Medicina Tradizionale Cinese è utilizzato da oltre duemila anni per le sue proprietà. È un tonico, utile per problemi di gastrite e ulcere. Ipertensione, problematiche a reni e fegato. Ricco di Sali minerali, delle vitamine del gruppo B e di tutti gli aminoacidi essenziali.

E per la pelle?

Da secoli sulle pareti e gli arazzi presenti nelle stanze delle imperatrici cinesi e giapponesi è raffigurato il reishi. Perfino Kuan Yin, la dea cinese della guarigione a volte viene raffigurata con questo fungo in mano. Se in oriente viene quindi associato a bellezza prima di tutto, in occidente è ancora poco conosciuto.

È adatto per la pelle perché le sue proprietà lo rendono un antibatterico, antinfiammatorio e tonico. Si dice che le imperatrici dell’Asia hanno nascosto per anni questa fonte di bellezza finché poi è diventata di uso comune.

Svelato il segreto dell’eterna giovinezza della pelle delle imperatrici grazie al ganoderma reishi. Per vedere la pelle ringiovanire o come integratore per assicurarsi, come dice la leggenda, l’immortalità.