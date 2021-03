Nella vita, è bene affrontare sempre i propri problemi. Se non ci sentiamo pienamente soddisfatti, dobbiamo cambiare qualcosina per migliorare le cose. Se vogliamo essere più felici, possiamo iniziare a meditare, come spieghiamo in questo articolo.

Oggi ci concentreremo invece sul rapporto con le altre persone, e su come ci approcciamo agli altri. Vedremo che cambiando approccio ci sentiremo molto più soddisfatti nei nostri rapporti personali. Possiamo migliorare la nostra vita in un attimo se pronunciamo queste due parole.

Cosa sbagliamo sempre

Oggi cerchiamo di liberarci di una cattiva abitudine che quasi tutti hanno. Ci riferiamo all’essere sempre sicuri di aver ragione. Troppo spesso, infatti, non accettiamo che le persone abbiano idee diverse dalle nostre, e difendiamo le nostre posizioni con troppa forza. Arriviamo a litigare anche in modo verbalmente violento quando qualcuno non la pensa come noi. Anzi, se la discussione si fa animata arriviamo persino a cercare articoli di giornale o studi scientifici che supportano le nostre idee. L’obiettivo è sempre quello di dimostrare a tutti i costi di avere ragione.

Questo modo di fare ci rende più infelici, secondo uno studio americano apparso sul Journal of Positive Psychology. Esso ci dà degli spunti interessanti su come migliorare la nostra vita.

I risultati

Ciò che dice lo studio è che dobbiamo dire più spesso queste parole: “hai ragione”. Già, perché a quanto pare le persone più umili, che sanno mettersi in discussione, sono le più felici. Invece di litigare su tutto, e pensare che le proprie idee siano le migliori del mondo, esse accettano di essere imperfette. Ed accettano di crescere grazie al confronto con altri, rendendosi disponibili a cambiare idea. Questo crea dei dialoghi molto costruttivi con tutti, favorisce l’armonia e la felicità da entrambe le parti. Ed alla fine, tutti ne escono personalmente arricchiti.

Dunque, possiamo migliorare la nostra vita in un attimo se pronunciamo queste due parole: “hai ragione”. Così facendo da un lato eviteremo discussioni inutili, in cui magari abbiamo anche torto. E dall’altro riusciamo ad imparare qualcosa, provando a cambiare il nostro punto di vista.