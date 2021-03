Il cambio di stagione è sempre stato un periodo capace di portare grandi cambiamenti. Ci sono persone che dormono meno, in altre di risvegliano alcuni piccoli dolori. Per tante donne cambio di stagione significa pelle più secca o più grassa e meno luminosa.

Ormai tutte sanno le basi della corretta pulizia e idratazione della pelle. Anche se si è sempre alla ricerca di qualcosa di meglio, magari naturale e magari spendendo poco. Soprattutto, la cosa importante, è trovare la soluzione specifica per queste temperature.

Scrub naturale fai da te per affrontare le temperature che cambiano

Da qualche anno il solito cambio di stagione si è trasformato in un tempo pazzo che oscilla da caldo a freddo per lunghi periodi. Per la pelle tutto questo è stressante, e pulizia e idratazione non bastano.

Lo scrub serve per esfoliare la pelle e renderla più luminosa. Per farlo bisogna usare un agente esfoliante, cioè in grado di “grattare” via dalla pelle le cellule morte. Grazie a Proiezioni di Borsa abbiamo scoperto come farlo grazie allo zucchero.

Oggi scopriamo un altro super ingrediente per ottenere uno scrub eccezionale: la polenta. La farina di mais oltre ad essere un esfoliante ha un’azione energizzante sulla pelle rendendola subito più luminosa.

Come preparare lo scrub

Per preparare lo scrub bisogna unire la farina di mais allo yogurt. Quest’ultimo è un ottimo idratante per la pelle. È sempre meglio sceglierlo bianco, in quanto, quello alla frutta potrebbe essere meno delicato.

Ed ecco pronto lo scrub naturale fai da te per affrontare le temperature che cambiano. Ottimo sia per il viso che per il corpo. Le dosi quindi dovranno adattarsi al volume della pelle che si ha necessità di ricoprire. Per il solo viso e collo basta mezzo vasetto yogurt insieme a tre cucchiai di farina di mais.

Prima di applicarlo bisogna essere struccate e pulire bene la pelle. Quando ci si asciuga il viso è bene tamponare la zona lasciandola comunque un po’ umida. A questo punto possiamo applicare il composto lasciandolo riposare una decina di minuti.

Alcune donne preferiscono usare un pennellino, altre invece utilizzano direttamente le mani. Va bene come ognuna è abituata. Al termine della fase di riposo si passa alla frizione. Con le dita facciamo una serie di cerchi concentrici su tutta la superficie.

È un momento per sé stesse, di relax, come una coccola. Quindi, se si vuole fare un massaggio più che una frizione, è assolutamente concesso. Dopodiché si sciacqua il viso e se si vuole ultimare questo piccolo trattamento si può mettere una crema aromatizzata con l’olio essenziale che più si preferisce.