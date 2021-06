Gli appartamenti nelle città sono sempre difficili da arredare, perché sempre meno forniti di piccoli vani che ci rendono facile la vita: ripostigli, sottoscala, angoli nascosti. Dobbiamo rassegnarci a ritagliare lo spazio che ci serve e a vestirlo piacevolmente. Ecco alcune idee utili e low cost a cura degli Esperti di Casa di ProiezionidiBorsa.

Guarda chi si rivede, paraventi e separé

Il trucco infallibile per rendere invisibili in casa ripostigli, armadi a muro, angoli per lavorare o fare sport è l’utilizzo dei paraventi. Ma ci sono anche le porte scorrevoli e i separé, tornati di moda nell’ultimo biennio, vista la grande diffusione dei distanziatori. Rivestiamoli con stampe esotiche delicatissime e colorate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Nei Paesi di origine, come Cina e Giappone, sono considerate dei veri e propri portafortuna. Le stampe antiche sono più preziose e costose, ma anche quelle dei nuovi artisti, sono perfette per rendere invisibili soprattutto gli spazi di lavoro o di bricolage.

Preziosità floreali con motivi calligrafici

In Cina, fin dall’antichità, è consuetudine decorare le pareti scorrevoli e gli armadi a muro con dipinti a motivi floreali creati da famosi artisti, impreziositi anche dalla presenza di brani calligrafici di filosofi e saggi.

I temi tipici della tradizione cinese sono paesaggi, ritratti, uccelli e fiori. Spesso i brani calligrafici diventano l’anima stessa dell’opera.

I dipinti più antichi erano realizzati sia su carta di riso che su seta. I dipinti orientali sia su carta che tessili, vanno protetti da cornici, perché sono generalmente realizzati con inchiostro e colore. Se dobbiamo incorniciarli, scegliamo un profilo in legno verde acqua e aggiungiamo, anche da soli, un bordo sottile color oro.

Il trucco infallibile per rendere invisibili in casa ripostigli, armadi a muro, angoli per lavorare o fare sport

Le stampe cinesi vanno sempre appese accostate, lasciando solo un centimetro tra una cornice e l’altra. Si possono utilizzare per vestire le ante di armadi vecchiotti e un po’ noiosi.

Basta ridipingerli di bianco burro o verde acqua. Si montano sugli sportelli e si proteggono con del plexiglass trasparente. Sono perfette per personalizzare lunghi corridoi con armadi standard, le porte vintage con il vetro, così come i banali paraventi che si acquistano nei magazzini di mobili.