Se c’è una cosa che obiettivamente ci ripugna, usando un termine forte, è la presenza di scarafaggi in casa. Che siano piccoli o grandi, neri o rossi, poco importa perché questi insetti oltre a essere brutti sono simbolo di sporco e malattie. Non pensiamo che col caldo e gli infissi aperti se ne possono andare, perché potrebbero aver nidificato proprio dietro ai nostri elettrodomestici della cucina. Svelato il segnale che ci indica la casa piena di odiosi e nocivi scarafaggi in grado di moltiplicarsi velocemente.

Sono tra gli insetti più diffusi

Se credevamo che zanzare e mosche fossero gli insetti più presenti al mondo non è così. Per lo meno In Italia sono proprio gli scarafaggi a farla da padroni anche purtroppo per la loro velocità di riproduzione. Per questo motivo è fondamentale capire subito dove possano nascondersi e come intervenire velocemente.

Svelato il segnale che ci indica la casa piena di odiosi e nocivi scarafaggi

Nel giardino o negli ambienti esterni uno scarafaggio solitario vivente o morto è solo un campanello d’allarme e potrebbe trattarsi di un solitario. Diverso è se lo vediamo in casa soprattutto aggirarsi dietro a:

frigorifero e congelatore;

lavatrice e lavastoviglie;

elettrodomestici e apparecchi con fonte di calore e nicchie che facciano da nascondiglio.

Se vediamo quelli rossi comunemente chiamati “blatte” correre velocemente in queste zone prepariamoci al peggio perché il nido potrebbe essere proprio lì dietro. Spostiamo tutto e prepariamoci al peggio pronti all’intervento.

Un intervento naturale efficace

Ovviamente per eliminarli velocemente il sistema più efficace sono gli insetticidi. Il problema nasce però se i nidi sono vicini agli alimenti e quindi il rischio è alto. Possiamo allora intervenire con sapone di Marsiglia e acqua disciolti assieme in un contenitore con vaporizzatore.

In alternativa funziona bene anche l’aglio macerato assieme all’alloro anche se trattasi di un sistema per allontanarli e non eliminarli. Ciò ci permetterà comunque di andare poi a sterminarli lontano dalla cucina e dal cibo.

Approfondimento

