Riappropriarsi del tempo per sé, per assaporare la bellezza del relax, dello svago e del benessere. Queste sono le prerogative per le vacanze degli italiani. O almeno per la maggior parte di loro.

Lo dimostrano i risultati delle ricerche delle mete e della tipologia delle vacanze prenotate per l’estate 2021. Sicuramente l’emergenza Covid ancora condiziona tali scelte. Ma ugualmente sono indicative e ci dicono tanto di noi, mete come agriturismi in campagna e spa montane, lontani dalle grandi rotte turistiche e caratterizzate dall’esigenza di un tempo più lento e di qualità per sé. Ecco perché un buon libro in valigia non può mancare!

C’è mistero nel best seller dell’estate che scala la classifica dei libri più venduti

È appena uscito ma sta già scalando le classifiche dei libri più venduti soprattutto dalle principali piattaforme di e-commerce: “Tre” di Valérie Perrin edizioni e/o.

La voglia di relax non cancella il piacere di assaporare una lettura avvincente all’insegna del mistero. Il racconto inizia nel 1986 quando i tre protagonisti Nina, Adrien ed Etienne ancora piccoli diventano amici. Inseparabili compagni di scuola. Via via che crescono esprimono il desiderio di evadere dalla monotona provincia francese per approdare a Parigi e non perdersi mai di vista.

Un salto temporale ci porta al 2017 e di nuovo nel lontano e piccolo paese di nascita. Un’auto viene ripescata dal fondo del lago.

Il singolare caso viene seguito da un altrettanto singolare giornalista, Virginie. Sarà lei a poco a poco a porsi i quesiti decisivi e a svelare i misteriosi legami fra i tre amici, sulla loro scomparsa e sulla carcassa di auto ripescata dal lago.

Cosa dicono di lei i lettori

Racconto intenso, struggente, commovente e incalzante. La capacità dell’autrice di far vivere i personaggi fa sentire i lettori orfani di loro alla fine del racconto. I suoi fan la seguono e rimangono in attesa dei suoi prossimi romanzi. C’è mistero nel best seller dell’estate che scala la classifica dei libri più venduti che sta conquistando il pubblico italiano e ottiene consensi dalla critica letteraria. Serve altro per invogliare a leggere questo romanzo?