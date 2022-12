Svelati i migliori trucchi per risparmiare sulla spesa di Natale senza rinunciare alla qualità

Alcuni consigli per non spendere troppi soldi nella spesa per il cenone o negli addobbi per la tavola più qualche dritta per evitare sprechi.

A Natale è finalmente tempo di gioia, convivialità e serenità: quanto è bello stare tutti insieme seduti a tavola e costruirsi un bel ricordo? E cosa contribuisce a creare questa atmosfera calda e allegra meglio di scoppiettanti ricette amorevolmente preparate dalla padrona di casa?

A tal proposito, comunque, è doverosa una piccola parentesi: non dobbiamo confondere quantità e qualità. Così come è sbagliato pensare che se non ci saranno piatti gourmet e vini pregiatissimi il pranzo non potrà che essere un disastro.

Non sono le composizioni scenografiche a fare la differenza e nemmeno la spesa sostenuta: quello che conta è stare bene insieme.

Qualcuno potrebbe comunque obiettare che almeno a Natale è giusto concedersi qualche lusso, tanto sul fronte regali quanto a tavola. Ecco dunque svelati i migliori trucchi per risparmiare sulla spesa di Natale, facendo comunque una gran bella figura ed evitando sprechi.

Poco ma buono

Se proprio vogliamo concederci il lusso di un cenone a base di pesce, riserviamoci di usarlo solo per una delle portate. Oppure, se vogliamo che diventi il tema portante della cena, riduciamo il numero di piatti, presentando solo un primo e un secondo.

Stesso discorso va fatto per i dolci: avendo già grandi protagonisti come pandoro, panettone e torrone, non acquistiamone o prepariamone degli altri. Pensiamo piuttosto a come riciclarli nei giorni successivi all’apertura della confezione se vogliamo proporre qualcosa di originale.

Svelati i migliori trucchi per risparmiare sulla spesa di Natale quando si va al supermercato

In ogni caso, la prima vera regola d’oro per mettere al riparo il portafogli da spese poco oculate si riassume in una parola: organizzazione.

Per prima cosa, stiliamo una lista precisa di quello che ci serve prima di andare al supermercato, cercando anche di approfittare delle offerte. Ovviamente concentriamoci sugli sconti che si addicono al nostro menù e non lasciamoci trascinare da quelli che potenzialmente non sono utili in quel momento.

La spesa grossa facciamola se possibile già qualche giorno prima al supermercato, mentre per frutta e verdura muoviamoci all’ultimo. Prediligiamo eventualmente il chilometro zero, scegliendo piccoli mercati vicino casa, magari acquistando anche salumi e formaggi se abbiamo un ambulante di fiducia.

Un’altra cosa a cui poi pochi pensano sono le box per riporre gli avanzi, da regalare agli ospiti qualora avessimo davvero esagerato con le porzioni. In alternativa, ricordiamoci ovviamente di congelare gli avanzi per poi riciclarli nei casi in cui è possibile: avremo così piatti pronti per i giorni successivi.

Ancora un consiglio

Sebbene decorare la casa e la tavola natalizia sia una delle gioie di questo periodo, ricordiamoci comunque di non esagerare.

Per stupire gli ospiti non è necessario comprare ogni anno nuove ghirlande e addobbi, ma è sufficiente puntare sui grandi classici. Niente fa più casa dei vecchi servizi della nonna che custodiamo gelosamente e che danno subito quell’aria di famiglia che tanto ricerchiamo a Natale.

E per quanto riguarda un altro must della tavola natalizia, ovvero la ghirlanda, giochiamo d’astuzia. Ricicliamo pigne e rami d’abete, combinandoli con candele e frutta secca oppure prepariamone una commestibile, con cui aprire il ciclo di antipasti.