Bastano meno di 30 euro per prenotare il prossimo viaggio: scopri tutte le offerte più esclusive

Chi ama viaggiare non può perdere queste offerte per prenotare voli europei o extraeuropei: tante idee per coppia, famiglia, amici.

Dopo i romantici festeggiamenti di San Valentino, gli occhi sono tutti puntati al prossimo weekend, che per molti sarà più lungo del previsto. Alcuni avranno infatti l’occasione di agganciare qualche giorno di vacanza in più per via del ponte di Carnevale. Una bella occasione per fare un viaggio con tutta la famiglia o concedersi una fuga romantica se non abbiamo avuto tempo a San Valentino.

L’unica cosa che potrebbe farci desistere dal voler fare i bagagli è trovarci di fronte a preventivi un tantino esagerati. In ogni caso, basta fare qualche ricerca in più perché con alcune compagnie aeree bastano meno di 30 euro per prenotare il prossimo viaggio.

Destinazioni in Europa

Tra i siti su cui possiamo andare alla ricerca di offerte vantaggiose ci sono Skyscanner e Ryanair. Ma in fondo, più o meno tutte le compagnie propongono occasionalmente delle promozioni, quindi non escludiamo nessun sito a prescindere. E per quanto invece riguarda le destinazioni, ce ne sono davvero per tutti i gusti e le esigenze. Ad esempio, si trovano voli a partire da 24 euro per Bruxelles, una città ricca di attrazioni a misura di famiglia, ma ottima anche per le coppie. In quest’ultimo caso, consigliatissima anche la visita a due centri poco distanti, ovvero Gand e Bruges.

Altrettanto romantica, se questo è l’obiettivo del viaggio, è una città come Vienna. Arte, architettura, paesaggi e buon cibo si fondono in un insieme sofisticato semplicemente perfetto a partire da 31 euro.

Bastano meno di 30 euro per prenotare il prossimo viaggio: tutti i voli low cost

Ci vogliono invece circa 37 euro per andare verso Dublino, una delle capitali europee più giovani e dinamiche. La città è ricca di attrazioni imperdibili come la più antica università del Paese, ovvero il Trinity College, la Guinness Storehouse o l’iconica cattedrale di San Patrizio. Non meno suggestivo il contesto naturalistico: numerosi i grandi parchi e consigliata è poi la passeggiata sulle scogliere, la famosa Howth Cliff Walk.

Al di là del risparmio sul volo, Dublino è economica anche in termini di trasporto cittadino, in quanto è molto facile girarla a piedi. Infine, altre destinazioni europee low cost sono anche Norimberga, Budapest e Saragozza.

Oltre l’Europa

Chi invece preferisce mete dal fascino più esotico, spendendo solo una decina di euro in più può volare verso Marocco o Giordania. Nel primo caso, il consiglio è di visitare Fez, meno frequentata di Marrakech ma comunque molto accogliente. Quello che colpisce è soprattutto il turbinio di colori che la caratterizza e da cui ci si trova circondati nei souk, i tipici mercati cittadini. Altrettanto affascinante è poi Amman, la capitale della Giordania, peraltro poco distante dal Mar Morto. In questo caso, le tariffe di volo di alcune compagnie dovrebbero partire da circa 49 euro.

Naturalmente, queste sono solo alcune delle molteplici possibilità per fare qualcosa di diverso nel ponte di Carnevale o nei weekend successivi. Inoltre, chi non è pronto a lasciarsi ingolosire dalle varie promozioni sui viaggi, può sempre approfittarne per un turismo made in Italy. Consigliate le città d’arte, impossibili da visitare con il caldo estivo, ma anche i piccoli borghi di mare.