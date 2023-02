Punta al titolo di Borgo dei Borghi 2023 la perla umbra fortificata e incastonata tra le colline

Troppo spesso guardiamo lontano senza renderci conto dell’immenso patrimonio custodito a poca distanza da noi. Si tratta del tesoro che hanno promesso di custodire i Borghi più Belli d’Italia. Tra questi ce n’è uno particolarmente attivo. Scopriamo quale.

Sorge in una posizione strategica, da cui contempla l’Umbria, ma che è alla confluenza di tanti territori diversi limitrofi. Toscana, Marche ed Emilia-Romagna sono infatti là, poco distanti e storicamente connessi. Si tratta della splendida Citerna, in provincia di Perugia.

Punta al titolo di Borgo dei Borghi 2023 la perla della valle del Tevere e ci sono almeno 3 ragioni ottime per puntare ad una fuga verso questi luoghi.

Perdersi tra i vicoli e la storia

La prima percezione che ci accoglie è quella del tempo che passa. Non con forza distruttrice ma con la capacità di sedimentare. Citerna sorge su una posizione collinare dominante, dove alle pietre romane si sono sovrapposte i muraglioni medievali. Ad uno strato sotterraneo di camminamenti e cisterne (da cui il nome) si sommano forti mura e torre di vedetta. Tra i vicoli si scorgono prospettive lontane sugli Appennini e sul corso del Tevere. Si succedono spazi espositivi e le chiese, visto che durante il Medioevo San Francesco passava spesso a predicare quassù (si tramandano anche due miracoli). Ecco, dunque, che Citerna non ha solo una dimensione legata allo spazio, ma appare più come un modo di vedere le cose.

La seconda ottima ragione per trascorrere fermarci a Citerna è la cornice enogastronomica. Terra generosa di tartufi, la cui cucina è anche ricca di selvaggina e di pasta fatte a mano. Citerna è fortunata è una splendida sintesi della gastronomia umbra e toscana. Da assaggiare assolutamente c’è anche il tipico vin santo.

Dopo il diletto degli occhi e della gola, c’è anche quello dello spirito e del corpo. Citerna è una delle tappe del sentiero di Francesco, una delle vie medievali usate da santi e pellegrini e che univano rocche, castelli e città. Oggi non sono solo una testimonianza storica, ma sempre di più uno spunto condiviso per turisti e viaggiatori che amano staccare la mente dalle ansie della vita moderna in circuiti organizzati a contatto con la natura. A poca distanza si può raggiungere Sansepolcro, Città di Castello, e Gubbio. Poco oltre ecco Assisi e Perugia. Che sia a piedi o in mountain bike, gli itinerari da affrontare sono i più vari.

Forse avremo ammirato Citerna nella recente puntata del Kilimangiaro. Infatti, la celebre trasmissione ha istituito come ogni anno il premio Borgo dei Borghi. E Citerna si è presentata orgogliosamente in rappresentanza dell’Umbria con l’intenzione di vincere. Sarà possibile votarla direttamente in primavera, prima che il 9 aprile verrà dichiarato la vincitrice.

